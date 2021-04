Google, ragazzo argentino ne diventa proprietario per un errore tecnico: «Ma è tutto legale»

In Argentina, nella serata di ieri, un giovane è diventato per un paio d'ore proprietario del dominio locale di Google. L'insolito episodio sarebbe dovuto ad un problema tecnico o una disattenzione nel sistema di registrazione dei domini Internet. Così, Nicolas Kuroña, questo il nome del ragazzo argentino, ha potuto acquistare il sito google.com.ar, sottraendolo al colosso di Mountain View. E se il sito globale google.com ha continuato a funzionare senza problemi in quelle ore, la pagina nazionale è rimasta disconnessa fino alla mezzanotte, ora in cui la situazione sarebbe tornata alla normalità.

https://t.co/QVGhEZwrJw dejó de funcionar por un par de horas: el argentino Nicolás Kuroña tuvo el dominio a su nombre https://t.co/G2QBhGTTTE pic.twitter.com/4LOzPC1oaG — LA NACION (@LANACION) April 22, 2021

Su Nic.ar, il servizio del governo argentino che gestisce la registrazione dei domini Internet nel Paese, ieri sera è risultato libero il dominio «google.com.ar», che è stato quindi registrato - come si è visto consultando la pagina del servizio - da un giovane di nome Nicolas Kuroña. Un paio d'ore dopo, un portavoce della compagnia ha dichiarato alla stampa locale che «il problema relativo all'accesso a google.com.ar era stato risolto. Ci scusiamo per l'inconveniente che questa situazione può aver generato e stiamo continuando a indagare sulle cause».

Su Twitter, lo stesso Kuroña ha raccontato quanto accaduto. «Sono andato su http://nic.ar, ho visto il nome di http://google.com.ar disponibile e l'ho acquistato legalmente», ha spiegato. «È tutto legale, ho la fattura di acquisto, quindi sono tranquillo», ha aggiunto. La situazione ha scatenato un'ondata di messaggi di scherno su Internet, mentre non è ancora chiaro cosa sia accaduto, perché secondo un sito locale che traccia i domini argentini scaduti e segue quelli registrati, il dominio di Google non fosse scaduto.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

