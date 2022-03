FitBit choc: «Non indossate gli smartwatch Ionic, prendono fuoco». L'allarme dopo decine di casi

Indossare gli smartwatch FitBit potrebbe essere pericoloso. L'allarme è stato lanciato dagli stessi produttori degli orologi che hanno chiarito: «Il modello Ionic potrebbe surriscaldarsi e bruciarsi, causando ustioni anche gravi».

Più di 100 persone, infatti, hanno riferito di essere state bruciate dall'orologio dopo il surriscaldamento della batteria, ha affermato la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti nel suo annuncio. Pertanto, agli utenti è stato detto di «smettere immediatamente di utilizzare gli smartwatch Ionic richiamati» e di contattare Fitbit per un rimborso.

Gli utenti interessati rispediranno il loro dispositivo per un rimborso di 299 dollari e la società offrirà loro anche uno sconto del 40% per un nuovo acquisto. Il richiamo vale solo per il modello Ionic, e non per altri smartwatch Fitbit. Quell'orologio è stato venduto in una gamma di colori, inclusa un'edizione speciale con il marchio Adidas, e il modello difettoso ha sul retro la scritta «FB503».

Gli orologi sono stati venduti tra settembre 2017 e dicembre 2021 e Fitbit ha interrotto la produzione del modello interessato nel 2020. In tutto, sono state segnalate a Fitbit 115 lamentele di surriscaldamento della batteria negli Stati Uniti e altre 59 nel resto del mondo. Ci sono state quasi 120 segnalazioni di ustioni dovute a quel surriscaldamento, con alcune addirittura di terzo grado.

Il sito Web di Fitbit ha una sezione dedicata al ritiro, che include le istruzioni per la restituzione degli orologi. Include anche una sezione di domande e risposte che affronta i problemi che potrebbero avere gli utenti.

Ciò include l'avviso che gli smartwatch devono essere tolti e non più utilizzati, anche se sembrano funzionare normalmente.

