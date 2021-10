Facebook, WhatsApp e Instagram down. Menlo Park: «Al lavoro per risolvere»

Facebook, WhatsApp e Instagram down in tutto il mondo, problemi per i social di Mark Zuckerberg. Crollo improvviso per le tre piattaforme più diffuse tra gli utenti sul web. «Sorry, something went wrong», è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato. «Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi»: lo scrive su Twitter, Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Facebook, WhatsApp e Instagram down: cosa succede

La notizia si è diffusa velocemente attraverso Twitter con numerosi utenti che hanno segnalato il disagio. Gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono volati subito in cima alle ricerche superando 35mila tweet a testa in pochi minuti. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Al momento dall'azienda non è arrivata alcuna spiegazione.

L'ultimo down lo scorso 19 marzo

L'ultimo disservizio che aveva interessato le tre app dell'ecosistema di Mark Zuckerberg risale allo scorso 19 marzo e quello ancora precedente al 3 luglio 2019. Il down di marzo scorso era durato 45 minuti. Nel caso del disservizio di oggi, gli utenti segnalano problemi di accesso alle app, ma anche di connessione al server e di caricamento dei contenuti. Come tutte le volte che ci sono dei disservizi, si scatena su Twitter l'ironia degli utenti che sono impegnati anche a commentare i risultati delle elezioni amministrative in Italia.

