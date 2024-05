ChatGpt diventerà Samantha di Her? La nuova versione (di cui ci si può innamorare) parla e interagisce come un essere umano

ChatGpt sta per diventare un'evoluzione di Alexa, molto simile alla Samantha del film "Her", un'intelligenza artificiale in grado di adattarsi alle esigenze dell'utente. Sam Altman, l'amministratore delegato della società sviluppatrice di ChatGpt, OpenAI, ha spiegato che la nuova versione potrà parlare con interlocutori umani fornendo indicazioni, informazioni o contenuti di fantasia come un vero e proprio assistente virtuale.

La diffusione dell'aggiornamento è in corso, ma ci vorranno alcuni giorni prima che sia disponibile in tutto il mondo.

La nuova versione

OpenAI aveva già sperimentato con i comandi vocali, con una funzione per parlare direttamente con ChatGPT presente sulla app per smartphone.

La Samantha di Her

Mancava però di naturalezza e non c'era possibilità di interazione fino a quando il sistema non aveva terminato di dare la propria risposta. Questa nuova versione, invece, è capace di interagire e farsi interrompere da ulteriori richieste vocali. Può anche vedere e dare informazioni sugli oggetti e lo spazio intorno attraverso la fotocamera dello smartphone.

Su X, Altman ha paragonato l'esperienza a quella di Samantha, l'assistente virtuale di cui si innamora Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) nel film "Her", che ha un talento quasi naturale nel comportarsi come un essere umano. Tuttavia, ci sono diversi errori di risposta che il sistema ancora produce e impediscono di paragonarla ad un'intelligenza artificiale così evoluta.