Con l'iPhone si potrà anche pagare: arriva in Italia il «tap-to-pay» di Apple. La società statunitense ha annunciato che l'opzione permetterà a tutte le attività commerciali in Italia di accettare pagamenti contactless di persona, sostituendo il tradizionale Pos. Lo scorso autunno la novità era stata introdotta in Francia.

Questa nuova funzionalità di pagamento consentirà a milioni di esercenti di accettare pagamenti tramite carte di credito, debito e prepagate contactless1, Apple Pay e altri wallet digitali semplicemente con un cellulare iPhone.

Che cos'è la nuova funzionalità

Tap to Pay su iPhone è disponibile per chi fornisce piattaforme e sviluppa app di pagamento in Italia, che potranno integrarlo nelle proprie soluzioni iOS mettendolo a disposizione degli esercenti loro clienti. Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva sono le prime piattaforme di pagamento a offrire da oggi questa funzione e i prossimi saranno Fabrick, Numia, e Sella. Da oggi, Tap to Pay su iPhone è disponibile anche in tutti gli Apple Store italiani.

Alla cassa, basterà chiedere al cliente di avvicinare la carta di credito o di debito contactless, l’iPhone, l’Apple Watch o qualsiasi altro wallet digitale all’iPhone dell’esercente e il pagamento sarà completato in modo sicuro grazie alla tecnologia Nfc. Tap to Pay su iPhone prevede anche un pin per una maggiore sicurezza.

La sicurezza della nuova funzionalità

La tecnologia Tap to Pay di Apple utilizza le funzioni integrate di iPhone per mantenere privati e sicuri i dati dell’azienda e del cliente. Apple non memorizza i numeri di carta o le informazioni di transazione né sul dispositivo né sui server Apple.

«Tap to Pay su iPhone significa che le aziende italiane possono ora accettare pagamenti contactless con un dispositivo che molti di noi hanno già in tasca - ha dichiarato Ruhi Dang, product manager Emea di Stripe -. Per una piccola realtà, questo significa poter accettare pagamenti contactless da più clienti in più luoghi attraverso un’unica tecnologia facile da implementare e, di conseguenza, far crescere rapidamente il proprio business».

Secondo quanto sottolineato da Stripe, i clienti business di Stripe possono ora utilizzare Tap to Pay su iPhone per attivare un «commercio unificato». Grazie a questa soluzione, dati e sistemi vengono integrati in un’unica piattaforma, permettendo alle aziende di capire meglio il comportamento dei propri acquirenti e personalizzare l'esperienza e i suggerimenti.