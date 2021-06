Amazon Prime Day 2021, si parte: ecco le migliori offerte online fino al 22 giugno

Al via il Prime Day di Amazon. Dalla mezzanotte del 21 giugno (00.01) e fino al 22 giugno i clienti Prime potranno accedere a oltre 2 milioni di offerte nelle diverse categorie, tra cui moda, casa, bellezza e tanto altro, insieme a numerosi vantaggi per godere di intrattenimento ed esclusive su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming. Cosa fare se ancora non si è ancora clienti Prime? Chiunque può iscriversi e iniziare un periodo di prova gratuito di 30 giorni per usufruire di sconti e offerte durante il Prime Day.

Oggi è il Prime Day: ecco tutte le offerte da non perdere su Amazon

Per cominciare la giornata con il piede giusto non c'è niente di meglio di un buon caffè. In occasione del Prime Day 2021 la macchina del caffè espresso Jolie di Lavazza A Modo Mio, con 64 capsule in omaggio incluse nella confezione, è in vendita con un incredibile sconto del 40%. Allegra e colorata, Jolie si adatta perfettamente a ogni stile, regalando un tocco di vivacità all’arredamento e piacere intenso e profondo al palato. Pulizia veloce con i componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie. Spegnimento automatico in soli 9 minuti.

Grazie ad Amazon Prime Day tenere la casa pulita e in ordine diventa semplice ed economico: Rowenta RO2913, aspirapolvere a traino senza sacco, 750 W, tecnologia ciclonica, design compatto, leggero, filtro ad alta efficienza è in offerta solo per questi due giorni con uno sconto del 40%. Un'occasione da non perdere se cercate un aspirapolvere pratico e leggero.

L'inconfondibile stile di Vans a un prezzo super grazie a Prime Day. Le sneaker da uomo Vans Ward Suede/Canvas (43 Eu), colore bianco e nero, sono disponibili su Amazon quasi a metà prezzo (-49%). E per le donne Vans Ward Platform Canvas Black/White (38 Eu) con il 56% di sconto solo in occasione del Prime Day.

Un must have dell'estate 2021 è senza dubbio lo smart watch. Impossibile non approfittare delle offerte Prime Day su Amazon, soprattutto con articoli come Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart con display touch a colori TFT da 1,4" e GPS integrato. Questo smart watch dispone di 11 modalità di allenamento: corsa all'aperto, tapis roulant, ciclismo all'aperto, nuoto libero, attività libera, nuoto in piscina, cricket, trekking, corsa trail, camminata, cyclette. È dotato di doppio sistema di posizionamento satellitare: Con il posizionamento GPS + GLONASS e sensori intelligenti multipli, l'orologio può tracciare con precisione traiettoria, velocità, distanza e calorie bruciate. Può anche misurare qualsiasi variazione della frequenza cardiaca, fornendo un resoconto dettagliato dello stato dell'allenamento.

