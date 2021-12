Videogame, cinque sfide virtuale sotto l'albero di Natale

Ballare, affrontare viaggi pazzeschi, entrare in mondi fantastici, attraversare il pericolo: ecco le nuove esperienze per gli appassionati di gaming da scoprire insieme agli ultimi accessori e dispositivi

Nintendo Switch (modello OLED)

La nuova versione dello Switch ha uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile, colori intensi e contrasto elevato. Con lo stand regolabile più largo si può impostare l'angolo di visualizzazione preferito, ottimo per giocare sul tavolo. 2 porte USB, 1 presa HDMI e una nuova porta LAN per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV. 64 gb di memoria.

www.nintendo.it Prezzo: 349 euro

It Takes Two

Si è appena aggiudicato il premio di videogioco dell’anno al The Game Award 2021. Nei panni di Cody e May si intraprende un viaggio pazzesco e sorprendente: è una favola moderna raccontata con un alto concentrato di creatività dall'ideatore Josef Fares. Uno degli aspetti più riusciti di questo titolo EA Originals è proprio la varietà di situazioni. Non ci si annoia mai.

www.ea.com/ Prezzo: 39 euro

Razer Kishi

Per chi è un appassionato gamer da smartphone questo Raizer Kishi per Android gli permetterà di giocare sul proprio telefono al meglio grazie a un vero controller. Piccolo e compatto, si collega allo smartphone direttamente alla porta di ricarica, per un’esperienza di gioco senza precedenti e del tutto simile a quella di una vera e propria consolle portatile.

www.razer.com Prezzo: 90 euro.

Just Dance 2022

È il titolo che mette insieme “videogame” e “ballo”. Un fenomeno mondiale con oltre 138 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 80 milioni di copie vendute. Nel 12° capitolo Ubisoft ci sono 40 nuove hit più i grandi classici intramontabili da ballare. Spensieratezza, leggerezza e puro divertimento in famiglia o con gli amici. Su tutte le piattaforme.

www.ubisoft.com Prezzo: 49,90 euro

Turtle Beach Recon

70N Un gamer esperto sa benissimo che le cuffie sono un elemento indispensabile. Queste hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Buona qualità costruttiva, sistema di riduzione dei rumori, piena compatibilità con il pc e con tutte le console. Perfetto per giocare con i game online con il microfono ad alta sensibilità che attiva il mute quando viene sollevato.

www.iturtlebeach.com Prezzo: 35,90 euro

