Videogame sportivi, ecco le ultime proposte tra calcio, volley, squat e ballo

Sulle orme della mitica Wii ecco le ultime proposte di videogame sportivi per sentirsi dei veri atleti.

NINTENDO SWITCH SPORTS

Nintendo Switch Sports, sviluppato da Nintendo EPD per Nintendo Switch. È il successore spirituale di Wii Sports del 2006, il primo della serie a non utilizzare più il marchio Wii. Riprende gli sport classici dei precedenti capitoli (come il bowling e il tennis e la chambara) e ne introduce di nuovi come la pallavolo e il calcio.

La novità calcio e volley. Giocatori da 1 a 1. Prezzo: 49,98 euro

MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES

In pista, in piscina o sul ring: ideato per Tokyo 2020, questo videogame ha il marchio del Cio. Nella selezione “Gare normali” è possibile scegliere tra sedici personaggi: i preferiti di tutti sono ovviamente Mario e Sonic. I comandi di movimento immersivi con il Joy-Con per imitare il lancio del giavellotto o la fase di mira nel tiro con l’arco.

Molto più di un cartoon. Prezzo: 69,90 euro

RING FIT ADVENTURE

Il gioco include due accessori fondamentali: il Ring-Con (un anello flessibile in plastica dura che l’utente deve tenere in mano) dotato di un inserto per il Joy-Con destro, e un cinturino la gamba sinistra con l’inserto per il Joy-Con sinistro. I giocatori dovranno abbattere i nemici a suon di addominali e squat.

Gioco di ruolo a turni. Attività fisica al 100%. Prezzo: 79,90 euro

KINECT SPORTS 2

Attraverso il controllo vocale e il Kinect Sensor, che rivela i movimenti, è in grado di far cimentare tutta la famiglia in diverse attività sportive: dal baseball al football passando per golf, sci, tennis e freccette. Per giocare a pallacanestro invece bisogna scaricare un contenuto che costa 400 Microsoft Points.

Videogioco per Xbox 360. Come un avatar. Prezzo: 39,99 euro

JUST DANCE 2022

È l’undicesimo capitolo della serie principale Just Dance sviluppato da Ubisoft. Si balla a suon di hit, ed è compatibile o con il controller Switch o con la playstation camera della PS4 e il sensore Kinect della Xbox One. Si gioca con un massimo di 6 giocatori in contemporanea oppure si sommano i punteggi nella modalità cooperativa.

Disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Prezzi da 29,99 a 60,99 euro

Ultimo aggiornamento: 19 Maggio, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA