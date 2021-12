Scuola di internet per tutti col campus 42 Roma Luiss

Con “Operazione Risorgimento Digitale” Tim parteciperà al percorso formativo del campus “42 Roma Luiss” proponendo agli studenti tutta l’esperienza del suo network di esperti e della rete dei partner del progetto. Tra i percorsi, “La scuola di Internet per tutti”, programma formativo dedicato a persone di ogni età, che in questo modo hanno la possibilità di apprendere concretamente come le applicazioni e i servizi digitali possano semplificare le attività quotidiane. Le lezioni si focalizzano su sicurezza informatica, home banking, e-commerce, utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, Spid e PagoPA. Ha riscosso grande successo anche l’app Mygrants, la prima applicazione capace di fornire supporto diretto agli immigrati per conoscere le normative vigenti nel nostro Paese e in Europa. D’altra parte “Operazione Risorgimento Digitale” è entrata a far parte della “Digital skills and jobs coalition”, l’iniziativa lanciata dalla Commissione europea per ridurre il deficit delle digital skills in Europa, attraverso la collaborazione tra Stati membri, aziende, parti sociali, Ong.

Ultimo aggiornamento: 16 Dicembre, 06:00

