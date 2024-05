Contro il digital divide in Italia avanza il progetto “Gigabit Rail and Road” di Ferrovie dello Stato. Con due miliardi di euro di investimenti previsti, questo progetto punta a estendere e a potenziare la fibra ottica lungo i diciassettemila chilometri di linee ferroviarie gestiti da Rfi. L'obiettivo dell'operazione non è semplicemente quello di garantire la disponibilità del segnale a bordo di tutti i treni, inclusi regionali e intercity, e nelle oltre 2000 stazioni di transito di Fs. Con “Gigabit Rail and Road” l'azienda del trasporto ferroviario, che per sua natura è fortemente connessa al territorio e alle comunità che attraversa, punta a realizzare un’infrastruttura abilitante e disponibile di cui potranno beneficiare tanti piccoli borghi e aree rurali che oggi risultano meno coperti dagli operatori di telecomunicazioni.

APPROFONDIMENTI I CONTI Fs, ricavi in aumento del 20%: più passeggeri e investimenti

La digitalizzazione

Per fare un esempio concreto, grazie al progetto “Gigabit Rail and Road” un imprenditore agricolo vittima del digital divide potrà finalmente programmare da remoto una serie di attività, a iniziare dall’irrigazione dei campi. Così l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris: «Il nostro Paese è costellato da migliaia di piccoli Comuni che sono la nostra storia, il nostro passato. Rappresentano un patrimonio culturale enorme, ma per essere valorizzati necessitano di infrastrutture che li connettano sia fisicamente che digitalmente».

In Italia il digital divide colpisce più forte al Sud. Nel 2021, così fotografano gli ultimi dati Istat, il grado di diffusione nelle famiglie di Internet, attraverso tutte le tecnologie a disposizione, era dell’83,3% nel Centro-Nord, contro il 77,6% rilevato nel Mezzogiorno. Insomma, nonostante la digitalizzazione del territorio italiano stia avanzando a ritmo sufficientemente spedito, i divari territoriali sono ancora rilevanti. A livello europeo, Bruxelles chiede di raggiungere entro il 2025 la copertura universale con banda larga veloce e nel 2030 con banda larga ultra-veloce.