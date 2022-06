Trend, dallo smartwatch al tablet: i 5 dispositivi rugged per sfide estreme

Solidi, robusti e idrorepellenti, i nuovi dispositivi tecnologici sono studiati per reggere qualsiasi stress. Lo smartwatch scende a 100 metri di profondità, sulla GoPro l’acqua scivo. Ecco cinque prodotti indistruttibili.

Doogee S98 Pro

Il nuovo smartphone rugged Doogee dal design di ispirazione aliena ha una fotocamera per la visione notturna da 20 MP insieme a una termocamera utile per lavori e attività limite. Batteria da 6000mAh e display full HD da 6,3''. Impermeabile fino a una profondità di 1,5 metri in acqua e può resistere a una caduta di 1,5 metri sopravvivendo anche a condizioni meteorologiche estreme. www.doogeemall.com. Prezzo: 439 euro

SanDisk Extreme SSD 1TB

Questo hard disk portatile consente di archiviare e portare ovunque fino a 1TB di dati tra documenti, video, fotografie e programmi. Alta velocità di lettura (fino a 1.050 MB/s) e scrittura (fino a 1 GB/s). Gode di un'indice di protezione IP55 contro acqua e polvere. Inoltre offre la crittografia hardware integrata AES a 256 bit e protezione tramite password. www.westerndigital.com/brand/sandisk Prezzo: 130 euro

Amazfit T-Rex 2

Il nuovo smartwatch Amazfit è solido, resistente e pensato per tutti gli sport. Il precisissimo Gps ha un posizionamento a doppia frequenza e si appoggia a cinque satelliti. Display HD Amoled da 1,39''. Test militari tutti superati: resistenza all'acqua fino a 100 metri. Batteria fino a 20 giorni di autonomia. Compatibile sia con iOS e Android. www.amazfit.com Prezzo: 299,90 euro.

Panasonic Toughbook A3

Si tratta di un tablet preciso che enfatizza le sue caratteristiche in ambiente lavorativo estremo (cantieri, navi, etc..). Display da 10,1'' si fa leggere con precisione e limita i riflessi. Struttura Fully Rugged, può lavorare tra i -20 e i 50°. 15 ore di autonomia, certificazione IP65 e quella militare MIL-STD 801H per cui resiste a cadute fino a 1,5 metri. Ha anche la stylus pen. Www.business.panasonic.it Prezzo: A partire da 1760 euro

GoPro Hero 10 Black

Ultimo modello di GoPro, marchio specializzato in actioncam. Ha un'interfaccia più fluida e reattiva e. Compatta e leggera (alluminio con rivestimento gommato), con doppio display e un nuovo processore che raddoppia le performance. Ha il trattamento idrofobico della lente, che consente all’acqua di scivolare via senza lasciare goccioline che possono rovinarvi la ripresa. Ora in offerta. www.gopro.com Prezzo: 379,98 euro

Ultimo aggiornamento: 16 Giugno, 06:00

