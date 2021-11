Led e lampade di casa danno spettacolo: ecco 5 consigli per far brillare camera da letto e salotto

Cinque esempi eccellenti di luci tech & smart per il benessere e l'intrattenimento

La luminosità che assicura benessere agli occhi

Questa lampada rileva la luce esterna naturale e la riproduce all’interno della casa, per garantire l’illuminazione giusta per ogni ora del giorno. La temperatura di colore e la luminosità sono regolate automaticamente durante la giornata per assicurare comfort a livello ottico e per un benessere psicofisico generale. Tiene anche conto dell'età di chi la usa attraverso l'app Dyson.

Dyson Lightcycle www.dyson.it Prezzo: 749 euro .

La magica lampadina con 16mila intensità

E Lampadina controllabile e programmabile da remoto tramite l'app gratuita Tapo. Permette di creare scenari per routine e attività quotidiane personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere. Si collega con il wi-fi di casa e funziona con alexa e google assistant Consumo energetico classe a+.

TP Link Tapo L530 www.tp-link.com/it/ Prezzo: 14,99 euro

Le strisce lampeggiano seguendo il ritmo dei suoni

Sistema che consiste in una fotocamera 1080p che riconosce i colori dello schermo tv e che applica alle striscie led apposte sui lati del televisore o dello schermo pc fino a 65 pollici. C'è anche un microfono integrato così la striscia LED pulampeggiare in base al suono della TV. Controllo via app o assistente vocale Amazon Alexa o Google Assistant.

Govee Immersion TV Striscia LED www.eu.govee.com/ Prezzo: 79,99 euro

L'abatjour si accende con comando vocale

Smart lamp wi-fi da ambiente Xiaomi. Si può accendere da remoto o inserire in una routine via app Mi Home o accendere e spegnere con un comando vocale (compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit). È possibile scegliere tra 16 milioni di colori e luminosità. Bel design. Potenza massima 9W e può illuminare una camera da letto standard.

Mi Bedside Lamp 2 www.mi.com/it/ Prezzo: 49,99 euro

Il tubo di due metri brilla per comporre parole e disegni

Striscia luminosa a LED racchiusa in un tubo robusto in pvc pieghevole lungo due metri. Si possono comporre disegni o parole. La luce, l'intensità e i colori (16 milioni) di ogni singolo led si possono controllare e personalizzare grazie alla tecnologia proprietaria Twinky via app. Abbinabile anche Twinky Music (non incluso) per sincronizzare le luci alla musica.

Twinky Flexwww.twinkly.com/ Prezzo: 85,99 euro

