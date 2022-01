Robot a scuola, Salvatore Rionero, ad di Protom: «L'automa riuscirà a migliorare la convivenza»

«A molti finora è capitato di avere esperienze con i robot umanoidi e, a parte l’iniziale stupore, pochi ne conserviamo particolare memoria. Noi abbiamo invertito il processo: abbiamo scelto un contesto affascinante quale quello della scuola, abbiamo chiesto a docenti e studenti cosa avrebbero voluto che un robot, posto in classe, facesse e lo abbiamo realizzato», dice Salvatore Rionero, Amministratore delegato di Protom da cui è partito l’intero progetto.

Siete partiti a ritroso, e sulla scorta di indicazioni raccolte sul campo: cosa vi aspettate dalla sperimentazione?

«Che nascano nuove idee in grado di essere implementate e di contribuire a migliorare le classi in cui la convivenza con l’Intelligenza Artificiale è prevista. Non è una fase di pre-vendita, in altre parole: vogliamo capire giorno per giorno cosa succede. C’è stata una prima fase di “Google home”, per così dire, a dicembre, in cui l’interazione con il nostro robot è stata realizzata: domande, spunti, idee. Ne abbiamo tratto la conclusione che molto dipenderà dal ruolo dei docenti e dallo spazio che lasceranno a questa nuova entità».

I ragazzi sono nati digitali, i docenti no…

«Siamo a uno spartiacque. L’approccio è forzatamente diverso e serve dunque un nuovo equilibrio, nella consapevolezza che la platea dei docenti è molto vasta e non tutti probabilmente si lasceranno coinvolgere almeno all’inizio».

Anche Scienze sociali e tecnologia più avanzata sembravano inconciliabili tra di loro.

«È vero. Noi siamo partiti dal fatto che la tecnologia oggi è una commodity, come l’acqua o la corrente elettrica. La sfida è l’interazione, capire cioè come un ecosistema sociale possa interagire con le macchine». Perché l’Italia e non gli Usa o la Cina per primi su questa sperimentazione, secondo lei? «Perché prevale l’aspetto culturale che noi italiani abbiamo nel nostro Dna».

«Perché prevale l’aspetto culturale che noi italiani abbiamo nel nostro Dna. Noi ci siamo concentrati su che cosa deve fare un robot e partire dalle scuole era una scelta pressoché obbligata. Ciò che rende particolarmente emozionate questa nuova sfida è la convinzione che il suo successo avrà un impatto “disruptive” sul futuro dell’educazione scolastica».

