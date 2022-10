Safilo ha imboccato con decisione la strada della sostenibilità. Il gruppo degli occhiali con quartier generale a Padova ha annunciato nei mesi scorsi l’introduzione di Eastman Tenite Renew nelle proprie collezioni di occhiali da sole e da vista, diventando il primo attore nel mercato a utilizzare questo materiale riciclato nel proprio portafoglio in tutti i tipi di applicazioni e processi di produzione. Si parte a gennaio 2023 nelle collezioni Levi’s, brand in licenza del gruppo. Questo materiale innovativo sarà progressivamente utilizzato sia nelle montature da vista sia in quelle da sole. Il Tenite Renew fa parte di una vasta gamma di materiali sostenibili offerti su larga scala da Eastman, gruppo innovativo statunitense che nel 2021 ha registrato un fatturato di circa 10,5 miliardi di dollari ed è tra i pionieri nelle tecnologie di riciclaggio molecolare. Realizzato tramite un’avanzata procedura di rinnovo del carbonio, che utilizza rifiuti plastici difficilmente riciclabili al posto dei combustibili fossili, Tenite Renew è composto da un contenuto di base biologica e da un minimo del 20% di contenuto riciclato. Il materiale risultante offre la stessa sensazione e comfort dell’acetato, con un’adattabilità ideale per creare una vestibilità ottimale degli occhiali.

IL PROGETTO

«Safilo è un gruppo globale che opera nel mercato eyewear che ha nel suo Dna un principio unico: guardare avanti per permettere a milioni di persone di vedere il mondo al meglio. Per questo tutti noi di Safilo crediamo che l’unico business rilevante sia quello sostenibile e basiamo le nostre decisioni su una strategia purpose-led incentrata su 3 pilastri: Pianeta, Prodotto e Persone», afferma Angelo Trocchia, ad di Safilo. «Essere parte di questo progetto insieme a Eastman per noi rappresenta una grande occasione per espandere il nostro lavoro nell’ambito dell’innovazione sostenibile e non potremmo essere più orgogliosi di continuare ad aprire nuove opportunità per l’industria dell’occhialeria. Crediamo infatti che un business sostenibile crei non solo un prodotto di qualità, ma anche un valore che non svanisca nel tempo, che porti beneficio alle persone e sia contemporaneamente rispettoso delle risorse del pianeta. Per questa ragione a Luglio abbiano anche aderito al Fashion Pact, una coalizione di aziende globali leader del settore della moda e tessile (ready-to-wear, sport, lifestyle e lusso), oltre ai fornitori e distributori, tutti impegnati nell’arrestare il riscaldamento globale, ripristinare la biodiversità e proteggere gli oceani», aggiunge Trocchia. «La sostenibilità è per Safilo un propulsore di innovazione e, accompagnata dalla trasformazione digitale, è la via maestra che abbiamo intrapreso per contribuire a disegnare il futuro». Safilo e Eastman hanno iniziato la loro collaborazione nel marzo 2021 con l’introduzione di Eastman Tritan™ Renew e Eastman Acetate Renew nella collezione 2022 del marchio di proprietà Polaroid, lanciata sul mercato a gennaio di quest’anno. Safilo poi introdurrà questo materiale innovativo anche nelle proprie lenti polarizzate a partire dalle collezioni di agosto 2023 del brand in licenza Under Armour, inserendo progressivamente questo copoliestere altamente performante realizzato al 50% con contenuto riciclato certificato proveniente da rifiuti plastici nel portafoglio di occhiali da sole del gruppo. Il gruppo degli occhiali che nel 2021 ha segnato ricavi per 969,58 milioni (+ 24,3% e in crescita anche sul 2019 pre-pandemia), e ha aderito nell’estate scorsa a “The Fashion Pact”, una coalizione di aziende globali leader del settore della moda e tessile, oltre ai fornitori e distributori, tutti impegnati al raggiungimento di una serie di obiettivi condivisi e focalizzati su tre aree principali: arrestare il riscaldamento globale, ripristinare la biodiversità e proteggere gli oceani.