Criptovalute, Nft e Metaverso: una guida semplice alla realtà virtuale Webinar in diretta

«Criptovalute, Nft e Metaverso: una guida semplice alla realtà virtuale»: è questo il titolo del webinar che si è tenuto oggi sulle testate del gruppo Caltagirone Editore (Messaggero, Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia).

Dalla moneta al mattone, fino all’arte: la realtà virtuale irrompe sempre di più nel quotidiano e a volte rappresenta un vero rifugio. Solo speculazione? Bitcoin, Nft e Metaverso rappresentano nuovi mercati digitali in crescita, nuovi modelli di fruizione dei prodotti e una completa rivoluzione dell’esperienza virtuale. Tecnologie innovative, complessi algoritmi e capacità di calcolo sono le infrastrutture di questo nuovo mondo. Ma quale ruolo possono avere in un contesto in cui la guerra è tornata a lacerare l’Europa? Dal supporto all’Ucraina alle sanzioni alla Russia, anche le criptovalute sono in campo in questa crisi.

Perché negli ultimi anni è aumentata l'attenzione delle istituzioni verso le criptoattività? Massimo Doria, Capo del servizio “strumenti e servizi di pagamento” della Banca d’Italia: «Perché è un mercato che cresce, si inserisce nella digitalizzazione della finanza ed economia in cui le linee di confine tradizionali vengono messe in discussione. Le criptoattività rientrano in questo fenomeno. Come definirle? Sono rappresentazioni digitali di valore. E' un fenomeno che si sta espandendo: la capitalizzazione di mercato nel 2021 delle criptoattività è cresciuta di 3 volte e mezza». «E' un fenomeno non regolato che però pone una serie di questione come la tutela degli utenti - prosegue - Abbiamo tante attività, è difficile far capire ai consumatori quali sono differenze. Regole europee identiicano i prodotti, è necessario creare un regime di controllo che mette in protezione i consumatori. C'è una differenza, ad esempio, tra criptoattività stabili e non stabili. C'è poi la normativa antiriciclaggio: nel 2019 è stato esteso l'impianto antiriciclaggio alle valute virtuali con la possibilità di intercettare operazioni sospette e l'obbligo di registrazione in un'apposita sezione dell'albo agenti per dare informazione su attività e clienti».

Il blocco delle transazioni in Russia può essere aggirato dalle criptovalute? «C'è stato un aumento di transazioni in criptoattività motivate dal tentativo di mitigare l'effetto delle sanzioni e di creare un movimento verso un bene rifugio. Dunque c'è questa tendenza ma non è sicuro che sia sufficente per aggirare le sanzioni».

Come è fare il ponte tra finanza tradizionale e innovativa? Orlando Merone, Country Manager per l’Italia di Bitpanda:«Bisogna rendere tutti gli investimenti semplici e sicuri. Dal 2014 la Bitpanada è cresciuta moltissimo. Offre a più di 3 milioni utenti in Europa una piattaforma di investimento completo che consente di comprare e vendere asset digital, come bitcoin e criptovalute ma non solo, 7 giorni su , anche con piccole somme di denaro. Si possono acquistare o vendere ad esempio azioni di Amazon o Netflix in completa autonomia. La maggior parte dei clienti sono millenials perchélL'utilizzo di app ha sdoganato la consapevolezza che si ha rispetto ai servizi finanziari».

Gli Nft

Cosa sono gli Nft? Ilaria Bonacossa, Direttrice “MAD” Museo Nazionale Arte Digitale - Milano: «La sigla significa "Non fungible token", indica un assist digitale che a differenza delle criptovalute non può essere scambiato, è unico. Gli Nft in realtà sono nati nel 2017 legati al gaming ma ora sono diventati famosi nel mondo dell'arte quando un Nft ha fatto 69 milioni euro all'asta». Come si scelgono opere di questo tipo? «Non è così diverso dallo scegliere opere d'avanguardia, sicuramente bisogna differenziare tra una mostra e un'acquisizione. Con il Covid la nostra vita si è spostata sui social, con gli Nft il collezionista condivide l'opera sui social. E' il centro di una trasformazione».

Il mondo delle case d'asta si è accorta di questo filone, anche in Italia? Lorenzo Rebecchini, Deputy Director, Specialist Contemporary Art - Sotheby’s: «In Italia ci affidiamo a un metaverso centralizzato su New York e Londra, qui siamo ancora un po' indietro. Nel 2019 le vendite degli Nft erano 86 milioni di dollari, nel 2021 parliamo di miliardi. Le case d'asta ovviamente si sono attrezzate, teniamo conto che l'età media dei compratori è 10 anni inferiore alle media».

Qual è la differenza tra arte digitale e Nft? Andrea Concas, Art Tech Entrepreneur e Founder Art Rights: «L'arte digitale esisteva già negli anni 60, l'artista utilizza software e hardware. Con l'Nft le strutture tecnologiche diventano un medium. Ma non tutti gli Nft sono opere d'arte, però è bene iniziare a porre dei paletti. I progetti Nft sono basati sulla community, i nuovi collezionisti hanno delle dinamiche proprie».

Qual è il volume d'affari degli Nft? Giulio Bozzo, Founder & CEO, Reasoned Art: «In un anno siamo cresciuti moltissimo, abbiamo fatto la prima mostra di criptoart nel 2021, vendendo le prime 3 opere in Italia. Attualmente siamo a dieci opere vendute per un giro d'affari di 100 mila euro e abbiamo realizzato operazioni importanti con brand come Bulgari. Nell'ottica di esporre opere d'arte digitali abbiamo fatto un accordo con grandi stazioni per esporre opere sugli schermi digitali di Roma Termini e Milano Centrale .Ogni due settimane viene esposto un tema».

Angelo Mazzetti, Head of Public Policy – Italy and Greece, Meta, Lorenzo Cappannari CEO & Co-Founder, AnotheReality Barbara Carfagna, Giornalista Rai ed esperta di hi-tech, Matteo Flora, Docente a Contatto in “Corporate Reputation e Storytelling” e CEO di The Fool, la Digital Reputation Company.

Ultimo aggiornamento: 17 Marzo, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA