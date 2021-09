Verso i nuovi televisori: guida alla scelta degli apparecchi audovisivi di casa

La televisione cambia ancora e con l'apparecchio vengono modificate le nostre abitudini di spettatori. Dai suoni più avvolgenti alla app per agganciarci ai dispositivi, si può anche controllare tutto con la voce.

Sony Bravia XR Z9J Master Series

Massima espressione tecnologica di questo 85 pollici Sony che raggiunge la risoluzione realista 8K grazie a un processore XR di ultima generazione. Tecnologia Cognitive Processor XR che simula la modalità di visione e ascolto umano, offrendo un'esperienza immersiva. Il pannello X-Wide Angle assicura immagini splendide da ogni angolo.

www.sony.it/

Prezzo: 9.999 euro

LG CineBeam 4K UHD

Con questo proiettore a doppio laser è come stare in una sala cinematografica (fino a 300'' di ampiezza). Risoluzione 4K nativa da oltre 8.3 megapixel e una luminosità di 2700 Lumen. Grazie alla tecnologia Adaptive Picture Pro si può installare ovunque, impostando la proiezione sulle dimensioni e sulla posizione che si preferisce e con la giusta intensità di luce.

www.lg.it/

Prezzo: 2.450 euro

Samsung M7 43" UHD Flat

I monitor tv hanno raggiunto un livello di alto rapporto qualità/prezzo. Se amate vedere la tv in streaming e lavorare al pc, questo modello con risoluzione UHD è l'ideale. Il sensore integrato Adaptive Picture rileva la luce ambientale regolando automaticamente la luminosità, per scene buie perfette anche in pieno giorno. Si può controllare tutto con la voce.

www.samsung.it/

Prezzo: 549 euro

Kef T205

Tra i migliori sistemi home theatre 5.1 per lo smart tv di casa segnaliamo il Kef T205: un impianto audio surround che coniuga design e performance, ottimo da montare a parete per eguagliare lo spessore dei TV moderni ultra slim. Formato da tre casse frontali, due casse posteriori surround e un subwoofer attivo per un totale di 900W. Anche in bianco.

eu.kef.com

Prezzo 1.799,00 euro

Sonos Beam

Infine come soundbar, segnaliamo Beam di Sonos: dimensioni compatte per un audio ricco, intenso per ottenere effetto 3D grazie a Dolby Atmos e dialoghi cristallini. Disponibile in nero e in bianco. Facilmente impostabile con una comoda app, controllo vocale Amazon Alexa e compatibilità AirPlay 2 per ascoltare musica dai device Apple.

www.sonos.com/

Prezzo: 499 euro

