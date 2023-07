La tecnologia digitale ha reso la musica ancora più democratica. Basta una connessione alla rete, per avere accesso alla Library mondiale di artisti e album, grazie alle piattaforme di streaming. Eppure, nonostante la facilità con cui si può ascoltare l’ultimo brano del cantante preferito in modalità digitale, sono ancora in tanti a scegliere un supporto fisico. C’era una volta il vinile, e c’è ancora. Il disco in Pvc che ha portato la musica nelle case di ognuno in tempi lontani, continua a portarla, a discapito di quella che negli anni Ottanta veniva considerata una vera rivoluzione: il cd, ormai al tramonto. Ma se l’80% degli appassionati di musica preferisce le piattaforme di streaming, c’è un 20% che compra il vinile, bell’oggetto da toccare e collezionare. In Italia, infatti, il giro di affari per l’acquisto di musica è di 370 milioni di euro, contro i 42 miliardi di dollari a livello globale. Il mercato c’è ed è bello vivace: più 11% di ricavi nel nostro Paese rispetto al più 7,5 % europeo e a una crescita, per l’ottavo anno consecutivo, pari a 26,2 miliardi di dollari in tutto il mondo secondo la certificazione del Global Music Report. In questo contesto ecco la musica phygital, fisica e digitale allo stesso tempo, nata da una innovativa startup italiana, Arimas, che ha ideato un innovativo supporto fisico, il QUARdisc. «Il lettore cd sta scomparendo dalle auto e dai computer, il vinile si può ascoltare in casa, ma il racconto di un artista seduti sul divano non appartiene alle nuove generazioni, che vivono la musica in modo molto più veloce, quindi abbiamo fatto delle ricerche e sviluppato un’innovazione che fosse bella come la confezione di un vinile, avesse una qualità audio superiore al cd, ma ascoltabile anche sullo smartphone», racconta Alex Petroni che insieme a Giampiero Signorazzi, Stefano Zappaterra ha creato questa innovazione.

LA CONFEZIONE

Alla vista il QUARdisc si presenta in una confezione di cartoncino, grande quanto un 45 giri che per peso, spessore e dimensioni ricorda un prodotto vintage. All’interno c’è un libro con testo ed immagini molto curati, per l’ascolto c’è un’app dedicata esclusiva, scaricabile sia su iOS che Android, ma solo se si acquista un QUARdisc, che crea automaticamente un profilo utente. Con quest’ultimo, si accede a una piattaforma, dove è possibile ascoltare l’album acquistato e accedere a una serie di servizi aggiuntivi come dettagli sui brani e backstage dell’artista. Questa è la parte digitale, ma anche qui resta l’esperienza fisica di una scheda Usb, che contiene i file dell’artista in duplice formato: Mp3 e Flac 32-bit, la cui definizione audio è molto elevata, ma sono previste anche edizioni per audiofili con file di qualità audio assoluta e registrazioni binaurali, per un ascolto immersivo molto suggestivo. «L’altra innovazione è rappresentata anche da un esclusivo micro-social, Q-club che mette in relazione diretta artista e fan. È un social che offre contenuti inediti, come video e foto, ma per esempio quando si ascolta un brano, oltre al testo, anche informazioni sugli strumenti e sui musicisti, esibizioni dell’artista online e meet&greet», aggiunge Petroni, che con QUARdisc ha fatto un salto avanti verso la sostenibilità, con il 95% di materiale riciclabile. E ancora, in QUARdisc entra in gioco anche la tecnologia Nft, che tramite blockchain certifica e rende unica ogni opera digitale, tra l’altro con una numerazione progressiva di stampa sulla copia fisica, che rende ogni pezzo da collezione. In QUARdisc è già disponibile “Invito al Viaggio. Concerto per Franco Battiato”, da settembre sarà acquistabile tutta la discografia di Carmen Consoli e nel 2024 anche il nuovo album, mentre per il mercato estero c’è la raccolta delle sinfonie di Beethoven, avendo raggiunto un accordo anche con la prestigiosa etichetta discografica Halidon. Musica anche per gli investitori: i soci del primo round di investimenti non solo hanno beneficiato del credito di imposta, recuperando subito la metà del capitale investito, ma sia loro che i nuovi investitori a fine settembre beneficeranno anche della nuova valutazione societaria, che dalle prime stime sarà raddoppiata.

GLI ESEMPI

La cantante rivive in uno spot

Tornare in vita e cantare in uno spot per una casa automobilistica grazie all’intelligenza artificiale. In Brasile, l’amata musicista Elis Regina Carvalho Costa, scomparsa nel 1982, duetta con la figlia, Maria Rita, vincitrice del Grammy Award. Gioia e commozione in patria per la leggendaria cantante morta all’età di 36 anni, ma anche preoccupazioni etiche sull’utilizzo della nuova tecnologia. La realizzazione dello spot pubblicitario ha richiesto più di 2.400 ore di produzione.

Il prossimo tormentone si sa in anticipo

Quale sarà il prossimo tormentone estivo o la canzone che scalerà le classifiche? Negli Stati Uniti un gruppo di ricerca ha utilizzato una tecnica di apprendimento automatico applicata alle risposte cerebrali di 33 persone, riuscendo a prevedere i successi musicali con una precisione del 97 per cento. I partecipanti allo studio sono stati dotati di sensori e hanno ascoltato un insieme di 24 canzoni e sono stati interrogati sulle loro preferenze e su alcuni dati demografici.

La melodia diventa colonna sonora

Si chiama Ripple, l’app che usa l’intelligenza artificiale per creare brani musicali, progettata per semplificare l’aggiunta di colonne sonore personalizzate ai video brevi sui social. Ripple, creata dalla stessa azienda di TikTok, e per ora disponibile solo in America, è in grado di generare una base musicale, a partire da una semplice melodia canticchiata. Pensata per i creator principianti si pone come una sorta di studio di registrazione virtuale.