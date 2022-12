Linee essenziali e contrasti materici con l’utilizzo di sensori e soft touch: il suono diventa elemento fondamentale per l’atmosfera domestica E gli oggetti hi-tech che lo diffondono danno l’inconfondibile tocco smart. Ecco dallo speaker al lettore cd le nuove proposte per l'audio in casa

B&O BEOSOUND EMERGE

Progettato da Benjamin Hubert dello studio Layer, Beosound Emerge combina perfettamente l'elegante bellezza di un elemento da arredo con le prestazioni tecniche di uno speaker, costruito per durare nel tempo. Il nuovo modulo di connettività sostituibile di Bang & Olufsen permette di ricevere nuovi aggiornamenti e nuove funzionalità per gli anni a venire. Interfaccia touch.

Prezzo: 749 euro Sito: www.bang-olufsen.com

HARMAN KARDON CITATION TOWER

I Tower sono una coppia di diffusori wireless ad alta risoluzione che comprendono n tweeter da 25 mm, una coppia di woofer da 10 cm e un subwoofer da 20 cm rivolto verso il basso per un’uscita totale di 400W. Bassi profondi e gamma media decisamente ricca. Si collegano a una fonte sonora via Bluetooth 4.2 o Chromecast. Altezza 116 cm, peso 19 kg ciascuno. Grigi o neri. Harman Kardon Citation Tower

Prezzo: 2499 euro la coppia SIto: www.harmankardon.com

LUMIO TENO

Lumio Teno Speaker portatile a forma di ciotola ispirato alla tradizione giapponese del kintsugi, un metodo artistico per riparare le ceramiche rotte invece di buttarle via. Aprendo la frattura l'altoparlante si illumina e si avvia. Ha Bluetooth 5.0 e un amplificatore di classe D da 20 watt che offre fino a otto ore di riproduzione. Comodi comandi touch.

Prezzo: 380 euro Sito: www.hellolumio.com

U-TURN ORBIT PLUS

U-Turn Orbit Plus è uno dei migliori giradischi di fascia media. Semplice e spartano, per passare da 33 a 45 giri si deve regolare manualmente la cinghia. Ma è un giradischi in acrilico robusto che suona alla grande, con elementi di design elegante come la cinghia scoperta. Minimalismo e qualità. Nulla di superfluo. Eccellente testina Ortofon OM5E.

Prezzo: 312 euro Sito : www.uturnaudio.com

KLARSTEIN NUMAN UNISON RETROSPECTIVE

Lo straordinario lettore CD preamplificato all-in-one Klarstein è caratterizzato da un design retrò Made in Berlin ispirato agli anni '70. Oltre al lettore CD integrato, ha la porta USB per collegare supporti esterni e connessione wireless Bluetooth. In più DAB+ e FM con l'antenna interna o esterna. Collegandosi alla rete domestica, è anche web radio e Spotify Connect.

Prezzo: 259 euro www.klarstein.it