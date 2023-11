MoltoFuturo, "Lavoriamo al domani": dall’Intelligenza Artificiale al mondo virtuale, il ruolo dell’uomo e del lavoro

Quanto sarà virtuale il futuro e quanto sarà artificiale l’intelligenza? Mentre il mondo del lavoro viene radicalmente trasformato dalle innovazioni tecnologiche, ci chiediamo quali saranno le competenze del domani e quale il ruolo stesso dell’uomo.

Il convegno

In diretta dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà Economia, aula Tarantelli - il 16 novembre ore 12 in streaming il convegno MoltoFuturo "Lavoriamo al domani". Dalle 11:55 diretta streaming su ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it, corriereadriatico.it e quotidianodipuglia.it

I temi

In discussione non è solo il saldo in termini di livelli occupazionali fra le attività che andranno ad esaurirsi e le nuove opportunità che si apriranno con l’introduzione delle tecnologie digitali e l’implementazione della transizione ecologica, il lavoro andrà completamente ripensato nelle modalità e anche nei luoghi di svolgimento.

Le grandi dimissioni, il quiet quitting, la crescente richiesta di smart working, il lavoro nel metaverso, le sempre più diffuse istanze di riduzione dell’orario di lavoro sono solo alcune delle importanti tendenze che portano a ritenere che nei prossimi anni il lavoro cambierà radicalmente. L’identità data da un mestiere sarà probabilmente sostituita dall’insieme di competenze, spesso afferenti al mondo delle cosiddette soft skills, quelle propensioni e capacità trasversali a più settori della produzione e dei servizi, che costituiranno il bagaglio di ognuno di noi. Per questo è indispensabile assegnare sempre maggior rilievo alla formazione dei nostri giovani, perché senza il loro apporto si oscura il futuro di tutta la collettività.

Ne discutono

Antonella Polimeni , Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma

, Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma Giovanni Di Bartolomeo , Preside Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma

, Preside Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma Anna Maria Bernini , Ministro dell’Università e della Ricerca

, Ministro dell’Università e della Ricerca Fabrizio Palermo , Amministratore Delegato e Direttore Generale, Acea

, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Acea Pier Francesco Rimbotti , Founder & Ceo, Infrastrutture S.p.A.

, Founder & Ceo, Infrastrutture S.p.A. Giovanni Maria Benucci , Amministratore Delegato, Fabrica Immobiliare SGR

, Amministratore Delegato, Fabrica Immobiliare SGR Roberta Marracino , Growth & Strategy Lead, Accenture

, Growth & Strategy Lead, Accenture Romano Prodi , Economista

, Economista Michel Martone, Professore ordinario di diritto del lavoro e relazioni industriali, La Sapienza

Moderano