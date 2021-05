La tecnologia al servizio del fitness: dagli occhiali da sole agli orologi, ecco i 5 trend

I gadget più innovativi per correre o nuotare sotto controllo misurano i battiti del cuore e l'ossigeno durante l'allenamento. Dallo stile grintoso, sono resistenti agli urti e all'acqua.

Bose Frames Tempo

Gli occhiali da sole con audio integrato e modalità per ascoltare in simultanea i brani che stimolano a dare il meglio e l'ambiente circostante per non isolarsi e rischiare insidie. Resistenti all'acqua e al sudore, hanno base spesse e lenti polarizzate a specchio resistenti ai graffi, con la cura nei dettagli per mantenere la stabilità sul lungo periodo, così da non disturbare la corsa. Prezzo: 279,95 euro - www.bose.it

Fitbit Charge 4

Fitness tracker con GPS integrato, resistente all'acqua fino a 50 metri (si può scendere sott'acqua e sfruttare il sensore di pressione), misura frequenza cardiaca e respiratoria, traccia il livello di ossigeno nel sangue e conta su 20 modalità di allenamento. Prezzo: 129,99 euro - www.fitbit.com/it

Garmin Fenix 6 Pro Solar Edition

Uno degli smartwatch più completi ed efficaci sul mercato, come indica il nome è in grado di ricaricarsi con l'energia solare, per una autonomia fino a 14 giorni. Oltre al monitoraggio delle attività e al display da 1,3’’, offre le mappe europee TopoActive, indicazioni sulle pendenze dei percorsi e resistenza termica, agli urti e all'acqua. Prezzo: da 549 euro in base al modello prescelto - www.garmin.com/it

Insta360 Go 2

Action-cam in miniatura e peso piuma (27 grammi), non registra dati ma registra tutto con il suo obiettivo, quindi è utile per studiare un percorso o andare sotto’acqua sfruttando il vetro temperato protettivo intercambiabile (massimo 4 metri di profondità). Facile da fissare su maglietta o cappello, non ha bisogno di support ingombranti ed è l'essenza della praticità. Prezzo: 319,99 euro - www.insta360.com

Form Swim Goggles

Occhialini per il nuoto dalle linee classiche, arricchiti da un display traslucido a matrice led inserito all'interno di una lente che mostra le metriche su quanto fatto in acqua: numero di vasche, tempi, distanza e anche la frequenza cardiaca, tutto poi archiviato nell’applicazione dedicata. Dettaglio rilevante: le lenti evitano graffi e appannamento. Prezzo: 169,95 euro - www.formswim.com

