Webinar "L’Intelligenza dell’Immaginario". Inverardi (GSSI): «I sistemi stanno prevaricando dei limiti dell'interazione umana»

Oggi i computer hanno sempre di più quelle che sono definite caratteristiche tipicamente umane. Sono capaci di valutare, decidere e apprendere. Ma gli algoritmi potranno mai ricreare la coscienza?

L’intelligenza artificiale e il suo sviluppo pongono domande che toccano gli aspetti più profondi del rapporto fra essere umano e macchina. Quali sono le potenziali applicazioni dell’intelligenza artificiale?

Un viaggio attraverso l’intelligenza dell’immaginario per approdare alle sperimentazioni nella ricerca scientifica, nella produzione industriale e nella medicina, arrivando a scoprire quanto è umana l’intelligenza artificiale.

L’evento, in coproduzione con il Festival delle Scienze, avrà luogo presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e sarà in diretta streaming su tutte le testate del gruppo, giovedì 20 aprile a partire dalle ore 11:00.

Il programma

Prima parte dedicata a "L’umanità dell’intelligenza artificiale".

Paola Inverardi (Rettrice, GSSI): «I sistemi autonomi sono diventati sempre più sofisticati e ora prendono il posto anche di noi umani nelle relazioni. Non siamo pronti a questi cambiamenti, a questo ruolo del digitale nelle nostre vite. I sistemi programmati secondo la logica non consentono sempre delle libertà, come chi magari in ospedale vuole cedere il proprio turno a uno che ha più bisogno. I sistemi stanno prevaricando dei limiti dell'umana interazione. Parlando di sistemi digitali è importante che si parli di dignità umana».

Poi Mattia De Rosa (Solution Specialists Data & AI Director, Microsoft), Diego Ciulli (Head of Government Affairs and Public Policy, Google Italy).

Alle 11:35 "Le frontiere virtuali della medicina" con Matteo Della Porta (Responsabile Unità Leucemie, IRCCS Istituto Clinico Humanitas & Humanitas University - Milano).

Alle 11:50 "Le applicazioni dell'immaginario" con Emanuele Calà (Vice President Innovation & Quality, ADR) e Giuseppe Santonato (Lead Data & Analytics, EY).

Alle 12:15 "Il futuro delle donne è nelle STEM?" con Virginia Benzi e Sara Figura (Ambassador @generazionestem).

Moderano la giornalista Costanza Calabrese, il vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti e il giornalista Andrea Andrei.