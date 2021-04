Come mettersi a dieta: dalla forchetta che vibra alla ciotola speciale, le attrezzature da usare in cucina

Pentole e posate non sono più quelle di una volta: da inerti attrezzi diventano preziosi coadiuvanti per ritrovare lo sprint e un corpo pronto per la bella stagione. Ecco le 5 tendenze.

Iggi

Ciotola in stile giapponese dotata di divisorio è un’arma contro i chili in eccesso: grazie alla particolare forma, con un fondo rialzato invisibile all’occhio permette di consumare pasti rinunciando a un terzo della porzione. Un’idea efficace per evitare abbuffate, a patto di seguire le “istruzioni” degli esperti.

Prezzo: 50 euro

Dove: www.iggi.co



Kuvings Motiv 1

Primo estrattore di succo in grado di misurare lo stato di salute e di benessere del corpo con assistenza trainer fitness e salute, tramite l'applicazione HealthFriend, conta su due sensori da pollice per rilevare in pochi secondi i valori del corpo ed esegue spremiture a bassa velocità 60 giri/minuto.

Prezzo: 399 euro

Dove: www.kuvingsitalia.it



HapiFork

Mangiare di corsa è uno degli errori più comuni e diffusi e la forchetta smart è il rimedio che abitua ad abbassare il ritmo. Pesa 65 grammi ed emette una vibrazione quando si viaggia troppo rapidamente a tavola, invitando a masticare con più calma e attenzione per agevolare la digestione.

Prezzo: 39 euro (ma trovarla è difficile)

Dove: www.hapilabs.com



SmartPlate

“L’analizzatore alimentare più preciso al mondo”, è il ritornello del piatto hi-tech che grazie a intelligenza artificiale e il riconoscimento fotografico è in grado in cinque secondi di fornire l’apporto nutrizionale della portata. Tutto sta nel fotografe la pietanza con l’app e consumare porzioni con buonsenso.

Prezzo: 149 dollari (circa 125 euro)

