L’evoluzione di stile (di vita) in atto porterà a una futuristica tipologia di designer, ferrati in materia di estetica ma con competenze tech e sensibilità ambientale Ecco 5 prodotti, dal termostato ai pannelli solari portatili che fanno della nostra dimora una casa davvero ecofriendly e altamente tecnologica anche se profondamente sostenibile

House of Marley Get Together 2: tutto legno, bambù e tessuto rewind

Design raffinato e chiarezza audio eccezionale. Realizzate in legno certificato FSC, bambù naturale e il tessuto REWIND creato da bottiglie di plastica riciclate. La durata della batteria di 20 ore con tecnologia di ricarica rapida No plastica e gomma, tranne i cavi in tessuto rewind riciclabile. Esperienza d'ascolto senza pari.

Prezzo: 249 euro www.thehouseofmarley.com

Fairphone 4: così il telefonino si ripara con facilità

La quarta versione dello smartphone olandese sostenibile e nemico dell’obsolescenza programmata aggiunge il 5G, la garanzia di 5 anni, e un design modulare che mette al primo posto la facilità di riparazione e sostituzione dei componenti, dal display alla batteria. I materiali sono tutti riciclati e con metalli che non vengono da zone di guerra. 6,3 pollici full HD. Fatto per durare.

Prezzo: 580 euro . shop.fairphone.com

Google Nest Learning Thermostat: il riscaldamento è sotto controllo costante

Per realizzare questo termostato smart ci sono voluti tre designer: Tony Fadell, Ben Filson e Fred Bould. Nest studia le preferenze dell'utente, apprende le sue abitudini energetiche e di riscaldamento e così costruisce il suo programma, regola i consumi e controllando il riscaldamenti della casa, risparmiando sulla bolletta e salvaguardando l'ambiente.

Prezzo: a partire da 249 euro www.store.google.com

Hp EliteBook 855 G8: il portatile costruite per avere un'ottima durata

E' uno dei portatili più facili da riparare sul mercato e questo ne garantisce la durata nel tempo. Schermo da 15 pollici, scheda grafica e processore Amd, 1,7 chili di peso. Solido e di lunga durata. Lo schermo è molto luminoso, ricco di funzioni uniche, dall'ottimo design e qualità costruttiva. Il punteggio ottenuto sul severissimo sito iFixit è di 10 su 10.

Prezzo: 1299 euro www.hp.com

Bluetti EB3A: il pannello solare che ci rende indipendenti dalla presa di corrente

Essere sostenibili significa soprattutto essere autonomi e sfruttare le fonti alternative. C'è batteria di accumulo tra le più leggere ed efficienti per poter collegare di tutto, iniziando da smartphone e portatili. Abbinando il pannello solare Pv120 si diventa indipendenti dalle prese. Il design è molto rough ma ha un suo stile, e poi fornisce energia in maniera efficiente.

Prezzo: 459 euro www.it.bluettipower.eu