Luca Ceriscioli, governatore della Regione Marche

Il governatore delle Marche Luca Ceriscioli sempre al fronte dell'emergenza coronavirus. Il presidente della Regione Marche ha anticipato in più di una occasione quelle che sarebbero state poi le linee guida del governo di Giuseppe Conte, antrando all'inizio anche in conflittualità con il ministro Boccia con una ordinanza finita poi al vaglio del tribunale amministrativo delle Marche. Luca Ceriscioli ha annunciato che comunque non si ricandiderà alle prossime elezioni regionali.

