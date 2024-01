PESARO Da ieri la Carpegna Prosciutto è in palestra, in primis per cercare di correggere tutti quegli errori banali che nell’economia di una partita, soprattutto contro formazioni maggiormente attrezzate, pesano come macigni. E poi per iniziare a pensare alla difficile sfida contro i campioni d’Italia di Milano attesi venerdì dall’impegno di Eurolega a Valencia.

Il mercato

Sul fronte del mercato la Vuelle ha virato in maniera decisa sull’ala statunitense Markis Mc Duffie (26 anni da compiere, 203 cm), visto in Italia con le maglie di Piacenza e Napoli. Tanto da aver già inviata l’offerta ed ora la società è in attesa della risposta del giocatore in uscita dalla Turk Telekom Ankara. Un’eventuale ulteriore accelerazione potrebbe permettere di annunciare l’ingaggio dell’americano prima del match con Milano.

La vittoria più bella

E a proposito di Milano, la gara giocata al Forum finora è stata sicuramente la vittoria più bella ottenuta dalla Carpegna Prosciutto in questa stagione, con la conquista di due punti pesantissimi per la classifica. Forse è stata l’unica gara in cui tutti coloro che hanno giocato sono riusciti a dare un contributo fondamentale in questa annata, che con il passare delle partite sta diventando purtroppo sempre più complicata. Nella vittoria ottenuta per 90 a 82 i biancorossi chiusero la gara con ben sei uomini in doppia cifra, e da quella partita sembrano passati anni a guardare le ultime prestazioni di capitan Tambone e compagni. Domenica sulla carta il pronostico è chiuso come lo era nel match di andata, ma l’imperativo dovrà essere quello di crederci comunque, visto che questo campionato ha detto che nella partita secca può succedere davvero di tutto.

Logicamente ci vorrà una prestazione molto più consistente rispetto a quella contro Napoli, soprattutto dal punto di vista difensivo, dove questa squadra fa una fatica immane in quasi tutti i ruoli a tenere gli uno contro uno avversari, e anche in attacco bisognerà essere meno confusionari se si vorrà provare ad avere una minima chance di giocarsela magari fino alla fine o di sperare in una vittoria, contando anche magari sul fatto che Milano arriverà a Pesaro dopo aver giocato meno di 48 ore prima una partita di Eurolega. La EA7 Emporio Armani ha nello statunitense Shevon Shields uno dei suoi uomini di punta, visto che nonostante abbia saltato tre partite sulle sedici disputate è il miglior realizzatore, quello che ha la migliore percentuale ai tiri liberi (91,9 %), è primo negli assist (38) e nella valutazione individuale di squadra (228).

I numeri

Il giocatore maggiormente utilizzato da coach Ettore Messina è l’ex Vuelle Nicolò Melli (382), che comanda anche la classifica dei rimbalzi totali (88) e difensivi (65), oltre che quella delle palle perse (27), mentre nelle conclusioni da due punti il più preciso è il lungo Kyle Hines che viaggia con l’82,4 %. Nelle percentuali da tre punti il leader è Maodo Lo con il 45,5%. Nei rimbalzi offensivi comanda Alex Poythress (23). Per quanto riguarda le palle recuperate Stefano Tonut è il migliore dei suoi (16).