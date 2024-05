Zverev-Jarry: orario e dove vedere la finale degli Internazionali di Roma

Siamo arrivati all'ultimo atto del torneo del Foro Italico. La finale degli Internazionali di Roma, forse inaspettatamente, sarà quella tra Alexander Zverev e Nicolas Jarry. Il tedesco di origini russe n°5 nel ranking Atp sfiderà il n°24 cileno.





Il cammino di Zverev a Roma

Un torneo disputato con grande attenzione da parte del tedesco che è tornato in finale agli Internazionali di Roma dopo 6 anni. Era il 2018 e Zverev perse contro Nadal, perdendo la possibilità di vincere il titolo. Da quella volta sono cambiate tante cose, in bacheca ha inserito ben 21 trofei nel circuito maggiore e adesso spera di vincere il suo primo Masters 1000 della Capitale. Battuti in fila Vikic, Darderi, Borges e Fritz senza concedere neppure un set, Zverev ne ha concesso solo uno a Tabilo, vincendo in tre set.

Il cammino di Jarry a Roma

Jarry ha vinto solo tre titolo nel circuito maggiore e certamente non della portata di quelli vinti dal suo avversario. Lo Swedish Open di Bastad nel 2019 e poi una doppietta nel 2023 con Ginevra e il Cile Open, tutti sulla terra rossa.

Il suo best ranking è la 18esima posizione. Nel torneo del Foro Italico ha superato due italiani, Arnaldi e Napolitano, vincendo poi contro Muller agli ottavi e soprattutto contro Tsitsipas ai quarti. Vittoria in tre set contro l'americano Tommy Paul in semifinale (6-3, 6-7, 6-3) che gli ha permesso di arrivare all'ultimo atto del torneo.

Orario

La finale degli Internazionali di Roma tra Zverev e Jarry andrà in scena domenica 19 maggio sul centrale del Foro Italico alle ore 17.

Dove vedere la finale

La finale degli Internazionali di Roma sarà visibile in diretta su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre a Sky Sport Plus. Disponibile anche in streaming sull'app Sky Go. Sul nostro sito gli aggiornamenti in tempo reale.