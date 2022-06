Brutto infortunio per Alexander Zverev durante le semifinali del Roland Garros. Il tedesco che era sotto di un set e 6-6 nel secondo contro Rafael Nadal è uscito in lacrime dopo che la sua caviglia destra ha subito una brutta distorsione. Zverev, costretto al ritiro, è uscito dal campo in sedia a rotelle salvo poi rientrare in stampelle per salutare lo spagnolo.

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA