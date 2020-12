Zironelli tenta il decollo con il recupero Arezzo-Samb: «Abbiamo l’occasione per svoltare»

SAN BENEDETTO «È una partita che conta tanto e abbiamo l’occasione per svoltare. Vincere servirebbe anche per riaccendere l’entusiasmo». Mauro Zironelli, tecnico della Samb, attribuisce una grande importanza alla partita di domani alle 15: la sua squadra affronterà l’Arezzo in terra toscana nel recupero della decima giornata di andata. La Samb, che attualmente occupa la dodicesima posizione in classifica con 18 punti, con una vittoria raggiungerebbe in un colpo solo il quinto posto agganciando Triestina, Mantova e Modena che si trovano a 21 punti. Sarebbe una prospettiva decisamente migliore che spazzerebbe via tutte le critiche che hanno accompagnato i rossoblù. Zironelli dovrà fare a meno degli infortunati Bacio Terracino, Goicoechea e Scrugli, e dovrebbe confermare il 3-5-2 schierato domenica scorsa con il Legnago. In difesa ci dovrebbe essere l’inserimento di Enrici e sarà Di Pasquale a fare spazio. In attacco Maxi Lopez partirà dalla panchina e al suo posto dovrebbe giocare Lescano. L’altro attaccante sarà Botta.

