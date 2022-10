WTA 125 Tampico, avanza la Cocciaretto: la fermana approda ai quarti di finale

Tampico (Messico)- Colpo grosso di Elisabetta Cocciaretto. Prosegue la corsa della ventunenne tennista di Fermo nell'"Abierto Tampico", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Tampico, in Messico.

La partita

Elisabetta , n.79 WTA ("best ranking" proprio questa settimana dopo i tre match vinti nel WTA 1000 di Guadalajara tra qualificazioni e main draw), dopo aver lasciato appena tre giochi alla canadese Carol Zhao (già battuta l'altra settimana al primo turno delle qualificazioni proprio nel "1000" messicano), ha eliminato al secondo turno per 2-6 6-3 7-5, al termine di una battaglia di tre ore, la ceca Marie Bouzkova, n.28 del ranking e seconda favorita del seeding, 24 anni,reduce proprio dalla semifinale di Guadalajara e quindi in gran forma. E’ stata una vera battaglia, dicevamo. Dopo aver perso il primo set la Cocciaretto è salita di livello aggiudicandosi il secondo parziale. Molto solida e migliorata anche nel servizio la tennista marchigiana è riuscita a fare match pari con la più potente ceca ed a mettere in mostra un tennis più vario e fantasioso. Nel terzo e decisivo set è riuscita a riemergere dalla 0-2 iniziale, con palla per il 3 a 0 per la Bouzkova. Poi ha fronteggiato diverse palle break nel sesto e nell’ottavo game, lottando con tenacia e colpi vincenti, fino a portarsi avanti sul 5 a 4 e servizio. Subiva il break ma lo restituiva subito dopo e sul 6 a 5 a suo favore chiudeva il match, dopo 3 ore esatte di gioco, al primo match point, crollando a terra per la felicità. Nei quarti Elisabetta dovrà vedersela con la colombiana Camila Osorio, 20enne di Cùcuta, n.86 del ranking, mai affrontata in carriera.