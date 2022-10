WTA Tampico, la Cocciaretto si aggiudica il titolo: piegata la Linette in finale

TAMPICO (Messico) - Elisabetta Cocciaretto trionfa al WTA 125 di Tampico e rende lustro al tennis italiano e marchigiano.

La finale

Sul cemento messicano l’azzurra classe 2001 cresciuta a Porto San Giorgio ha superato in finale la polacca Magda Linette (n.55 del ranking) imponendosi 7-6(5) 4-6 6-1 in due ore e 32 minuti di gioco. Si tratta della prima vittoria in un torneo 125. Il successo la porterà ad essere numero 63 del ranking mondiale.

Pronti, via e la Cocciaretto parte con il piglio giusto salendo subitosul 3-1. La polacca reagisce e conquista quattro game consecutivi volando sul 5-3 e servizio a favore. Qui, avviene il primo guizzo della marchigiana capace di ribaltare fino al 7-5 conclusivo al tie-break. E' questo probabilmente il punto chiave della partita perchè da lì in poi Elisabetta trova forza e consapevolezza fino a portarsi alla vittoria. A fine incontro sono quattro i break totali (4/10) conquistati da Cocciaretto contro i tre (3/9) di Linette. L’azzurra termina la sfida con il 66% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 61% della polacca) e il 58% con la seconda (contro il 55% della sua avversaria).