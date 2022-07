Wimbledon, Djokovic nella storia: batte Kyrgios e trionfa per la settima volta

Novak Djokovic entra ancora nella storia, se ce ne fosse ancora bisogno. Il campione serbo, numero 1 al mondo, trionfa ancora una volta a Wimbledon: per lui è la settima vittoria in carriera. Nulla ha potuto, in finale, l'australiano Nick Kyrgios, sconfitto in quattro set (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) e tre ore esatte di gioco.