Djokovic batte Sinner in 5 set (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2). Splendido inizio di Jannick, ma serbo dilagante nelle ultime 2 ore

Djokovic - Sinner , la diretta della sfida a Wimbledon che vale la semifinale . Il campione in carica Novak Djokovic approda per l'undicesima volta in carriera in semifinale a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera in rimonta l'azzurro Jannik Sinner, numero 13 del ranking Atp e 10 del seeding, con il punteggio di 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 dopo tre ore e 35 minuti di gioco.

Djokovic-Sinner, la diretta

Quinto set

6-2 - Facile conclusione a zero di Novak con Jannik esausto

5-2 - Sinner subisce il secondo break sparacchiando un dritto al volo fuori e manda l'avversario al servizio per chiudere

4-2 - Djokovic senza titubanze tiene facilmente un altro turno di servizio

3-2 - Sinner tiene il servizio a zero con Djokovic che rallenta per non sprecare energie.

3-1 - Djokovic marcia spedito e lascia l'avversario a zero

2-1 - Jannick in difficoltà al servizio, va sotto 15-40. L'italiano si salva sulla prima palla break (rovescio passante dell'avversario fuori di un soffio), ma sulla seconda una sua smorzata finisce in rete

1-1 - Djokovic senza difficoltà conquista il gioco con l'avversaio a 15.

0-1 - Sinner reagisce e tiene con autorità il servizio nel primo gioco.

Quarto set

6-2 - Sinner combatte nell'ottavo game e conquista due palle break che però non riesace a trasformare. Allarme per una scivolata dell'italiano fortunatamente senza conseguenze. Si va al quinto set

5-2 - Anche Sinner tiene facilmente il servizio

5-1 - Djokovic marcia spedito verso il quinto set

4-1 - Sinner riesce a tenere un servizio con l'avversario lasciato a 30.

4-0 - Djokovic ancora tiene facilmente il servizio

3-0 - Sinner salva una palla brea, ma non regge più lo scambio da fondo e subisce un altro break

2-0 - Djokovic sembra aver ca,biato marcia e tiene facilmente il servizio

1-0 - Sinner annulla una palla break poi Djokovic riesce a strappargli il servizio in apertura

Terzo set

6-3 - Djokovic lascia l'avversario a 15 e vince il terzo set

5-3 - Jannik di carattere salva due palle-break e tiene il servizio

5-2 - Djokovic torna infallibile al servizio e conquista facilmente il game

4-2 - Sinner riprende fiducia e tiene il servizio

4-1 - Djokovic tiene facilmente il servizio

3-1 - Break di Djokovic che dale 0-40, perde un 15 e poi opera il break

2-1 - Djokovic tiene facilmente il servizio a 15

1-1 - Sinner salva una palla break. Tre punti consecutivi gli danno il secondo game

1-0 - Djokovic tiene facilmente il servizio

Secondo set

2-6 - Sinner senza esitazioni tiene al servizio a 30 e conquista anche il secondo parziale

2-5 - break di Sinner con Djokovic a 30 e fantastico dritto vincente sulla riga

2-4 - Sinner non soffre e tiene il servizio a 30

2-3 - Djokovic reagisce e tiene facilmente la battuta

1-3 - Sinner conquista facilmente il quarto gioco

1-2 - Sinner ancora autoritario a fondo con Djokovic che conquista l'unico punto del game con una discesa a rete. Break dell'italiano con l'avversario lasciato a 15.

1-1 - Sinner tiene il servizio a zero

1-0 - Djokovic tiene facilmente il primo servizio

Primo set

5-7 - autoritaria la chiusura di set dell'altoatesino, pure in ritardo 15-30. Una prima palla potente - che Djokovic affonda in rete - gli vale il parziale

5-6 - grande game in risposta di Sinner che conquista il 15-40 e poi il break con un devastante dritto incrociato

5-5 - Sinner tiene abbastanza agevolmente il servizio e il game a 30

5-4 - Djokovic costretto a salvare una palla-break, poi conquista il game ai vantaggi

4-4 - Sinner tiene il servizio a 15, parziale di 11 punti a 2 per l'azzurro

4-3 - Sinner recupera il break in un game disastroso per il serbo che conquista un solo 15 e chiude con un doppio fallo

4-2 - Sinner salva una palla-break e conquista il secondo game con un ace

4-1 - Djokovic tiene il servizio a 30 con l'italiano che fallisce l'occasione di andare alla palla break sul 30-30 spedendo un rovescio lungo

3-1 - Il serbo aggressivo, ma Sinner tiene bene il servizio e rompe il ghiaccio

3-0 - Dopo aver ceduto un 15 il serbo consolida il vantaggio

2-0 - Al terzo tentativo Djokovic sfonda e piazza il break alla prima chance sul 30-40.

1-0 - Il serbo al servizio vince il primo game

Ore. 14. 38 - Dopo qualche minuto di riscaldamento comincia la sfida

Ore. 14. 36 - ​Nel Royal Box anche Kate Middledton e il principe William

Ore 14.30 - Giocatori in campo, a Londra cielo nuvoloso con qualche schiarita: al momento si gioca con il tetto aperto

