PESARO Tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive nonostante si affronti una avversaria in netta crescita. Questo è l'obiettivo della Carpegna, che oggi alle 16.30 (diretta radiofonica su Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano. On line su Dazn e in televisione su Eurosport 2) affronta in casa il Banco di Sardegna Sassari nell'ultima giornata del girone di andata.

