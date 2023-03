Vuelle Pesaro, nella tana del Varese (ore 20.30) per ripartire: obiettivo interrompere la serie negativa

PESARO A Varese per provare a riprendere il feeling con la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Questo proveranno a fare questa sera alle 20.30 a Masnago i ragazzi della Vuelle di coach Jasmin Repesa (diretta on line su Eleven Sport, televisiva per chi ha il pacchetto Sky su Eurosport 1 e radiofonica sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) nella sfida contro la Openjobmetis.

Le assenze

La Carpegna Prosciutto sarà priva di Valerio Mazzola e Vasilis Charalampopoulos e recupererà Leonardo Totè, mentre l'arrivo a Pesaro di Austin Daye è previsto per metà della prossima settimana.