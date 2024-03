La Vuelle cerca lo slancio nella corsa salvezza: alla Vitrifrigo arriva Reggio Emilia SEGUI LA DIRETTA

PESARO Vincere per provare a centrare per la prima volta in questa stagione due vittorie consecutive. E per mettere ancora due punti in classifica. Questo deve essere l'obiettivo della Carpegna Prosciutto, che oggi alle 18.15 (diretta su Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano, on line su Dazn e in chiaro su Dmax) ospita alla Vitrifrigo Arena la Unahotels Reggio Emilia. La formazione di coach Priftis ha fatto vedere le migliori cose in questa stagione tra le mura amiche, tanto che l'ultima vittoria ottenuta in trasferta risale a dicembre.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita



Primo quarto

Primo quarto 19-14 per Reggio Emilia contro Pesaro.

Un risultato che rispecchia l'andamento della partita con la Vuelle che impatta con Totè e Tambone ma che concede troppo in difesa.

Secondo quarto

Reggio parte fortissimo nel secondo parziale con un break (0-4) che fa lievitare il punteggio (14-23) dopo una palla persa da Cinciarini sostituito da Write Foreman. McDuffie trova la tripla ma Atkins lo copia (19-26). La Carpegna Prosciutto perde palloni sanguinosi e Reggio non perdona: 19-31. Così non si va da nessuna parte. Ci prova Mazzola dalla lunga distanza (24-33). Tambone dà continuità (26-33). Ancora una bomba di McDuffie (29-35). La Vuelle, sotto anche di 12 in questo secondo quarto, rosicchia punti lavorando la perimetro. Si va al riposo lungo con un 32-41 che lascia spalancata la porta aperta al recupero della Vuelle.