La Vuelle cerca lo slancio nella corsa salvezza: alla Vitrifrigo arriva Reggio Emilia (ore 18.15) SEGUI LA DIRETTA

PESARO Vincere per provare a centrare per la prima volta in questa stagione due vittorie consecutive. E per mettere ancora due punti in classifica. Questo deve essere l'obiettivo della Carpegna Prosciutto, che oggi alle 18.15 (diretta su Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano, on line su Dazn e in chiaro su Dmax) ospita alla Vitrifrigo Arena la Unahotels Reggio Emilia. La formazione di coach Priftis ha fatto vedere le migliori cose in questa stagione tra le mura amiche, tanto che l'ultima vittoria ottenuta in trasferta risale a dicembre.

