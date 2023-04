Carpegna Prosciutto spenta, Dolomiti Energia passa (con merito) a Pesaro: 70-84

PESARO - Spareggio playoff (palla a due alle ore19) alla Vitrifrigo Arena, due punti che possono valerne anche il triplo. Promette scintille la sfida tra Carpegna Prosciutto e Trento con la squadra di coach Repesa che in calssifica ha due punti in più e che quindi deve sfruttare l'occasione del fattore campo per rafforzare la propria candidatura in ottica playoff. Pesaro viene dallo stop contro la Virtus Bologna, anche Trento ha sete di rivincita dopo la sconfitta casalinga contro Napoli, squadra quella partenopea che ieri nell'anticipo ha perso in casa contro Brescia 69-72.

Primo quarto

Trento avanti 8-3 in avvio con Grazulis ispirato e concreto. La Vuelle resta agganciata con una bomba di Charalampopoulos ma l'ulteriore strappo lo dà ancora la Dolomiti Energia Trentino (6-12). Repesa chiama il primo time-out. Grazulis continua a fare male anche dalla lunga: 6-15. Pesaro trova punti da Moretti (9-15). Girandola di cambi sul 9-19 (massimo vantaggio a 2.35' dalla fine del parziale). Partita in salita per la Vuelle davanti al pubblico di casa. Piovono i falli in attacco (per sfondamento) con Pesaro che sbaglia liberi ma raggranella comunque punti e accorcia lunghezze: Austin Daye fa 1 su 2 dalla lunetta (14-19 a 40 secondi dalla sirena), poi è il turno di Totè (2 su 2). Il primo quarto si chiude sul 16-20: pesano i 4 liberi fin qui sbagliati.

Secondo quarto

Equilibrio della prima parte del secondo quarto: sul 6-6 parziale (al 3'), Trento viaggia sul + 4 maturato nel primo periodo. Poi, la Vuelle (poco consistente in attacco) riprende a imbarcare acqua in difesa e in un amen Trento risale a +12 (22-34 con 5'30'' da giocare). Il massimo vantaggio si aggiorna (+15, 23-38) con Lockett abile ad approfittare di alcuni palloni sanguinosi persi da Rahkman. Conti fissa il 25-44, Moretti tiene a galla in qualche modo la Vuelle trovando la tripla del 28-44 e poi risalendo al -11 con Tambone (33-44). Che fatica.

Terzo quarto

Si riparte con la Vuelle che sembra avere più compattezza: Moretti (il migliore forse tra i pesaresi, 12 punti) timbra il 40-47 al 3' di gioco. Flaccadori risponde (43-49) ma Tambone si accende e trova la tripla del 43-49. Coach Molin cambia. La Vuelle è di nuovo in partita? Trento si risveglia e trascinata da Crawford, Spagnolo e Flaccadori ristabilisce un airbag di punti (52-64 a 1'10 da giocare). Il dato: Dolomiti sempre avanti da inizio partita. Per portarla a casa, nell'ultimo periodo, servono rabbia e lucidità.

Quarto quarto

Nell'ultimo e deciso quarto la Vuelle continua a non trovare il canestro (52-66). Repesa ripesca Daye ma la retina la brucia solo Trento (Spagnolo: 52-68 dopo 1'22 di gioco). Trento tocca il picco (52-73) con Crawford. La Vuelle non riesce a trovare il bandolo di una matassa sempre più intricata e continua a sbagliare dalla lunetta. Rahkman non trova mai il canestro, Daye raccoglie più falli e infrazioni che punti. Insomma, non si vede la luce (che Tambone pareva aver riacceso per un attimo). Dall'altra parte Lockett è implacabile così come Flaccadori e Grazulis. Se la partita ha un senso, fino alla fine, lo si deve a Delfino che con due triple riporta la Vuelle a -15 a 2' dalla fine. Non ci sono più margini: Dolomiti Energia passa meritatamente a Pesaro (70-84).