PESARO Si avvicina a grandi passi la sfida contro la Dolomiti Energia in programma domenica alle 18 a Trento. Attualmente i prossimi avversari della Carpegna Prosciutto per classifica avulsa occupano la decima posizione a quota 20 punti assieme a Pistoia, Tortona e Scafati. Il match di andata vide la Dolomiti Energia imporsi abbastanza agevolmente con il punteggio di 87 a 74 grazie ad una buona prova sia a livello difensivo che offensivo. In quella gara il miglior marcatore per la Vuelle fu Scott Bamforth con 19 punti seguito da Visconti a quota 11, mentre Trento chiuse l’incontro con ben quattro uomini in doppia cifra e il miglior realizzatore fu Hubb autore di 17 punti, seguito da Baldwin (14), Biligha (12) e Grazulis (10). Rispetto alla partita di andata Trento non ha più in squadra lo statunitense Myles Davis accasatosi in Repubblica Ceca al Cez Nymburk, e al suo posto coach Paolo Galbiati e il suo staff hanno inserito Matt Mooney, guardia uscita dal college di Texas Tech e che aveva iniziato questa stagione in Turchia con la maglia del Samsun. Nel frattempo gli arbitri designati a dirigere la gara di domenica alla T Arena sono i signori Carmelo Lo Guzzo di Pisa, Alessandro Nicolini di Bagheria e Martino Galasso di Siena.



Curva Marco Piccoli

Facendo invece un passo indietro, domenica scorsa prima della partita contro Brescia è stata inaugurata la Curva Marco Piccoli, dedicata ad uno dei fondatori dell’Inferno Biancorosso e scomparso prematuramente nel novembre 2022. A tal proposito il brand Ambassador della Carpegna Prosciutto Walter Magnifico ha detto: «Con grande piacere e onore abbiamo ricordato e omaggiato la memoria di Marco Piccoli intitolandogli la sua amata Curva. Lui, artefice insieme ai suoi amici e all’allora general manager Vito Amato della nascita dell’Inferno Biancorosso nel lontano 1975. Il club di tifosi che ha guidato in questi lunghi anni attraversando, da leader, i momenti d’oro dell’epoca degli scudetti fino agli ultimi anni vissuti come abile mediatore fra i vari gruppi organizzati che nel frattempo si erano creati per sostenere fortemente la Vuelle. Al termine della mia ultima partita giocata – prosegue Magnifico – ricordo molto bene il lungo abbraccio avuto con Marco. Un abbraccio che racchiudeva tutte le emozioni vissute insieme e il significato del nostro rapporto interpretato da “Capitani”, fatto di tanti momenti di euforia collettiva ma anche di quei, fortunatamente pochi, momenti di disappunto e contestazione, il tutto, comunque, in un sentimento di reciproca passione e amore per la Vuelle e i colori biancorossi. La grande prestazione della squadra che ci ha regalato una bellissima e importante vittoria contro Brescia, ha chiuso al meglio la magnifica serata in onore e memoria del nostro, per sempre, amico Marco». Presenti anche l’assessore allo sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora e il presidente di Aspes Luca Pieri. Roberto Tomassoli altro storico esponente dell’Inferno Biancorosso, ha prima ricordato la sua lunga amicizia con Marco Piccoli e ha poi ringraziato Magnifico, il Comune e l’organizzazione della Vitrifrigo Arena per aver concesso l’opportunità di ricordare lo storico capo ultrà della Vuelle.