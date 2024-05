PESARO Si continua a lavorare in casa Vuelle per chiudere la questione allenatore. A tal proposito coach Stefano Sacripanti è in pole position per guidare la formazione che disputerà in questa stagione il campionato di A2 e a questo punto potrebbe essere davvero questione di ore per quanto riguarda l’ufficialità del ritorno del coach nativo di Cantù a Pesaro.



La carriera

Sacripanti dopo la sua prima esperienza pesarese ha allenato sempre ad alti livelli, guidando Caserta per quattro stagioni, poi il ritorno a casa a Cantù dal 2013 al 2015, tre anni ad Avellino, a Bologna sponda Virtus, tre stagioni a Napoli dove ha ottenuto la promozione in A e poi Scafati in questa stagione non completata per problemi di salute. Stefano Sacripanti ha vinto anche con le nazionali giovanili di cui è stato allenatore per diversi anni, e con queste ha conquistato una medaglia di bronzo nel 2007, un argento nel 2011 e l’oro in Estonia nel 2013 con la nazionale Under 20. Nel 2017 è stato anche vice allenatore di coach Ettore Messina nella Nazionale maggiore.

I tifosi

Intanto ieri i vari gruppi organizzati della curva biancorossa hanno pubblicato un comunicato univoco in cui si sottolinea che «è arrivato il momento di tagliare definitivamente con il passato e con tutti i personaggi che, come risultato finale della loro gestione, ci hanno portato alla retrocessione. Siamo a chiedere al nuovo Cda - si legge nella nota - una presa di posizione netta nei confronti di queste persone che non si sono dimostrate all’altezza della nostra storia e delle ambizioni di questa città. Inoltre pretendiamo che ci sia trasparenza e chiarezza sul futuro della nostra amata VL, con una comunicazione precisa e puntuale. La nostra passione ed il nostro sostegno meritano rispetto. Concludiamo invitando il nuovo Cda a darci al più presto risposte alle nostre richieste. Se così non fosse ci attiveremo per proteggere e far rispettare la maglia e la nostra tradizione come solo noi sappiamo fare». Nel frattempo Treviglio perde la serie A2, dopo che il presidente Stefano Mascio ha deciso di spostare l’attività ad Orzinuovi lasciando l’amaro in bocca ai tifosi locali, mentre secondo radio mercato l’ex Vuelle Diego Monaldi potrebbe approdare a Rieti, così come Niccolò De Vico, Simone Pepe e Luca Vencato in uscita da Torino, potrebbero seguire coach Franco Ciani, - anche lui nella scorsa stagione in Piemonte - ad Orzinuovi. Trapani invece nonostante ancora debba giocare la finale per essere promossa in A, pare aver già fatto offerte ad alcuni giocatori importanti della massima serie.