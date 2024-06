PESARO Nonostante il fine settimana, in casa Vuelle si è continuato a lavorare e coach Stefano Sacripanti dopo la presentazione a stampa e tifosi si è fermato qualche giorno in città per fare il punto della situazione con il suo staff, per quanto riguarda i giocatori che andranno a vestire la maglia biancorossa nella stagione 2024-2025. A tal proposito quella che si apre oggi potrebbe essere una settimana importante per quanto riguarda i primi annunci dei giocatori. Al momento l’unico giocatore sotto contratto è Octavio Maretto, mentre per Umberto Stazzonelli le chance di vestire la maglia biancorossa sembrano essere in calo. Sul finire della settimana poi si dovrebbe anche sapere con certezza se Andrea Cinciarini avrà deciso di continuare o meno la sua avventura con la società biancorossa, mentre Valerio Mazzola a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto continuerà la sua avventura con la Vuelle.



Il mercato

Intanto la Sebastiani Rieti dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’ex play-guardia della Vuelle Diego Monaldi in questa stagione a Udine, ha annunciato la rescissione contrattuale con l’atleta Vittorio Nobile, mentre Orzinuovi è stata la prima formazione in A2 ad annunciare un giocatore americano, visto che ha annunciato la guardia Gabe DeVoe, che nella passata stagione ha giocato in A2 con la maglia della Tezenis Verona. Brindisi invece per quanto riguarda i giocatori potrà contare ancora su Tommaso Laquintana che ha deciso di rimanere, e ha annunciato come preparatore atletico Davide Bocci, e come assistente allenatore Marco Cardillo, che è stato anche capitano della formazione pugliese con cui ha totalizzato ottanta presenze nella massima serie. Jordan Bayehe invece ha deciso di esercitare la clausola di uscita dal contratto che lo legava alla Happy Casa. Verona ha ufficializzato come Direttore Generale Salvatore Trainotti. La Gesteco Cividale invece ha prolungato il contratto fino al 2026 con l’ala forte Gabriele Miani. Torino si è accordata con l’ala-centro Aristide Landi, che nella città piemontese aveva già giocato nella stagione 2021-2022.

Cento e Nardò

Nel frattempo ieri si è giocata l’ultima giornata del girone salvezza, che era ininfluente, visto che Cento e Nardò avevano già conquistato entrambe la permanenza in A2, mentre scendono in B Nazionale Chiusi, Agrigento, Luiss Roma e Latina. A questo punto mancano solo quattro formazioni per completare il lotto di squadre che parteciperanno alla prossima serie A2, vale a dire le due formazioni sconfitte nelle finali promozione per la A e le due che saliranno dalla serie B Nazionale.

Le finali

Intanto questa sera a Trieste alle 21 andrà in scena gara tre di finale per la promozione in A e i padroni di casa hanno due chance per chiudere la serie, visto che conducono al momento 2 a 0 su Cantù. In serie A invece Bologna e Milano al momento sono in perfetta parità, dopo che i campioni d’Italia si sono aggiudicati gara uno e la Virtus Bologna invece si è rifatta nella seconda partita. Domani sera alle 20:30 sarà la volta della terza sfida e questa volta si giocherà a Milano. Il match verrà trasmesso su Dmax, Nove, Dazn, Eurosport 2 e Radio Rai1.