Che rimonta Vuelle Pesaro, Venezia è ko all'ultimo respiro

PESARO- La Carpegna Prosciutto Pesaro gioca una grande partita, e con un canestro di Abdur-Rahkman a poco più di 1 secondo dal termine del match conquista la seconda vittoria di questa stagione. Il tutto grazie ad una ingenuità commessa da Freeman a cinque secondi dalla fine visto che, lo stesso, ha commesso fallo antisportivo regalando due liberi a Moretti. Quest'ultimo li ha messi a segno entrambi dando il via all’azione successiva che ha portato poi al canestro della vittoria di Abdur-Rahkman. Venezia ha l’ultimo tiro ma lo fallisce con Watt e tutta Pesaro può festeggiare.

Il tabellino

CARPEGNA PROSCIUTTO 90 UMANA REYER 89

CARPEGNA PROSCIUTTO: Kravic 15 (7/12 da 2), Abdur-Rahkman 13 (5/7,1/2), Visconti (0/2 da 3), Moretti 15 (4/7,1/5), Tambone 15 (4/4,2/3), Stazzonelli n.e, Mazzola 12 (3/3,2/3), Charalampopoulos 8 (1/5,2/4), Totè 5 (2/3 da 2), Cheatham 7 (1/8,1/3), Delfino n.e. All. Repesa. UMANA REYER: Tessitori 3, Spissu 5 (1/3 da 3), Freeman 32 (1/3,6/11), Bramos 9 (2/3,1/3), Sima (0/1 da 2), De Nicolao (0/1,0/1), Granger (0/2,0/6), Chillo n.e, Brooks 6 (1/3 da 3), Willis 16 (7/10,0/2), Chapelli n.e, Watt 18 (7/9 da 2). All. De Raffaele. ARBITRI: Paternicò di Piazza Armerina, Bettini di Bologna, Gonnella di Genova. PARZIALI: 26-18; 51-37; 75-65. NOTE: Spettatori: 3506. Fallo tecnico fischiato a coach Repesa. Uscito per 5 falli Tambone e Totè. Fallo antisportivo a Freeman. Carpegna Prosciutto: 25/49 da 2, 9/22 da 3, 13/14 ai liberi. Falli fatti 29, subiti 22. Rimbalzi difensivi 20, offensivi 13, totali 33. Palle perse 7, recuperate 4. Assist. 13 Valutazione 90. Umana Reyer: 17/29 da 2, 9/29 da 3, 28/33 ai liberi. Falli fatti 22, subiti 28. Rimbalzi difensivi 24, offensivi 12, totali 36. Palle perse 9, recuperate 2. Assist 12. Valutazione 99.