La Vuelle Pesaro cerca un'altra vittoria: sul parquet di Cremona (oggi ore 19.30) l'obiettivo è la continuità

PESARO A Cremona per provare ad allungare la serie alla voce vittorie consecutive. Questo è l'obiettivo della Vuelle Pesaro Carpegna Prosciutto che oggi alle 19.30 (diretta su Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano e in streaming su Dazn) affronterà la Vanoli per cercare di proseguire la striscia positiva dell'inizio di campionato.

