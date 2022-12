Vuelle Pesaro, con Trento arriva un ko molto amaro: sulle Dolomiti finisce 79-75

TRENTO- La Carpegna Prosciutto gioca una buona partita ma alla fine a deciderla è un episodio. Sul 76 a 75 per i padroni di casa ma palla in mano alla Vuelle l’arbitro Paternicò fischia fallo in attacco a Moretti, che poi commette il grave errore di reagire facendosi fischiare tecnico e così un glaciale Forray dalla lunetta regala la vittoria ai suoi. In precedenza le prime brutte notizie di serata riguardano la Carpegna Prosciutto, che alle 12 di ieri ha emesso il seguente comunicato. «La Carpegna Prosciutto comunica che in occasione della trasferta di Trento non sarà presente Dejan Kravic al quale è stata riscontrata una borsite al gomito destro. Assente anche Leonardo Totè per sindrome influenzale: il giocatore è risultato negativo al Covid-19».

Il tabellino

TRENTO-PESARO 79-75

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Morina n.e, Gaye n.e. Forray 16 (5/6,1/3), Zangheri n.e, Flaccadori 16 (4/8,0/6), Udom 14 (4/5,1/4), Crawford 15 (3/9,3/5), Ladurner (0/1 da 2), Grazulis 2 (0/1,0/4), Atkins 16 (7/13 da 2), Lockett (0/2,0/2). All. Molin.

CARPEGNA PROSCIUTTO: Abdur-Rahkman 18 (3/5,2/4), Visconti (0/1 da 3), Moretti 20 (5/6,1/4), Stazzonelli n.e, Sablich n.e, Mazzola 11 (4/6,1/3), Charalampopoulos 7 (2/4,0/1), Cheatham 8 (1/3,2/9), Delfino 8 (1/3,2/4). All. Repesa.

ARBITRI: Paternicò di Piazza Armerina, Borgioni di Roma, Patti di Montesilvano.

PARZIALI: 18-24; 38-39; 55-58.

NOTE: Spettatori: 3581. Usciti per 5 falli Lockett e Moretti. Doppio fallo tecnico a Moretti ed espulsione. Dolomiti Energia: 23/45 da 2, 5/24 da 3, 18/21 ai liberi. Rimbalzi totali 45. Carpegna Prosciutto: 17/31 da 2, 8/28 da 3, 17/23 ai liberi. Falli fatti 22, subiti 21. Rimbalzi totali 35.