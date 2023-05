PESARO Carpegna Prosciutto in campo oggi alle 20 alla Vitrifrigo Arena contro l’EA7 Emporio Armani Milano (diretta on line su Eleven Sports, televisiva su Eurosport 1 per coloro che hanno pacchetto Sky e radiofonica sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) per gara 3 dei quarti di finale playoff. I ragazzi di coach Jasmin Repesa possono allungare la serie e di conseguenza la loro stagione solo centrando una vittoria, ma soprattutto i tifosi e tutto l’ambiente chiedono una partita orgogliosa al gruppo biancorosso a prescindere da quello che sarà il risultato finale, visto che tutti sono consapevoli della differenza che c’è tra le due formazioni sotto ogni punto di vista.



La presentazione

Intanto il vice allenatore della Carpegna Prosciutto Bruno Savignani in merito alla sfida odierna ha sottolineato che «ci attende una partita molto difficile contro una squadra di grande livello, come visto anche nei due match giocati a Milano. Noi dovremo cercare di pareggiare l’intensità e l’aggressività dei nostri avversari, per provare a competere senza concedere loro canestri facili e limitando le palle perse. Il pubblico sarà il sesto uomo in campo, ci attendiamo tanti tifosi pronti a sostenerci per aiutarci a limitare Milano. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci per gara 3 - ha aggiunto Savignani - ma abbiamo lavorato bene, a iniziare dal punto di vista tattico per colmare il gap emerso nelle prime due partite». Dalle ore 18 sarà possibile acquistare i biglietti direttamente ai botteghini della Vitrifrigo Arena, mentre gli arbitri designati a dirigere la partita odierna sono i signori Manuel Mazzoni di Grosseto, Valerio Grigioni di Roma e Mark Bartoli di Trieste.

Qui Milano

Nel frattempo questa sera coach Ettore Messina diventerà l’allenatore con più gare playoff all’attivo viste le 120 panchine, superando coach Carlo Recalcati (119) e tenendo sempre alle spalle coach Jasmin Repesa che con quella di oggi arriverà a 104 panchine all’attivo, mentre l’ex allenatore della Vuelle Piero Bucchi con la gara odierna salirà a 97. Messina con la partita odierna festeggerà anche le 600 gare in A.

I tifosi

Questa sera nonostante la Carpegna Prosciutto sia sotto nella serie per 2-0, ci sarà comunque un bel colpo d’occhio e a tal proposito i tifosi anche se consapevoli delle difficoltà che presenta questa terza sfida ci credono. «Sappiamo la forza di Milano, - dice Matteo Rossi - ma sarebbe bello poter vedere una Carpegna Prosciutto che dia tutto in campo senza mollare dopo pochi minuti come è successo nelle prime due sfide sul campo dei campioni d’Italia. Spero che tutti possano darci qualche cosa di utile nel momento in cui ogni giocatore sarà in campo, perché solo così possiamo avere qualche minima speranza di vittoria contro Milano». Concorda Luca Mancini: «A prescindere dal risultato finale, vorrei vedere il massimo impegno in campo da parte di tutti i giocatori che comunque mi sento di ringraziare, visto che per diversi mesi a mio avviso questa squadra ha giocato una ottima pallacanestro, centrando tutti gli obiettivi che si potevano centrare, vale a dire salvezza, Final Eight di coppa Italia, playoff e se anche dovesse arrivare una sconfitta sarebbe bello comunque vedere una partita giocata per più minuti possibili alla pari dei campioni d’Italia».