La Carpegna Prosciutto a Bologna all'esame dei campioni d'Italia

PESARO - Non sarà certo l'occasione più propizia per porre termine alla serie delle sconfitte consecutive, quella di sabato sera (inizio ore 20) a Bologna, per la Vuelle Pesaro, opposta ai campioni d'Italia della Segafredo, che oltre che essere fortissimi saranno anche arrabbiatissimi per le tre sconfitte incassate negli ultimi dieci giorni, due in campionato e una in Eurocup. La partita sul campo delle Vu Nere, se non deve essere data persa prima del tempo, d'altra parte dovrà servire a coach Luca Banchi come completamento del rodaggio e della conoscenza dell'organico a sua disposizione. Probabilmente la prossima settimana il coach pesarese e la dirigenza decideranno se andare con decisione sul mercato per prendere un'ala o una guardia, anche se qualcuno spera che i rinforzi alla fine siano proprio due in modo da coprire meglio entrambi i ruoli. Intanto però la Carpegna Prosciutto deve vedersela con la Segafredo e si attende una prova d'orgogio da parte di tutti i giocatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA