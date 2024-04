Vuelle, adesso devi dare tutto: alle 12 i biancorossi di scena sul campo di Sassari

PESARO Ieri all'ora di pranzo la Carpegna Prosciutto è arrivata in Sardegna e nel pomeriggio ha preso confidenza con il parquet del PalaSerradimigni, dove oggi alle 12 (diretta radiofonica su Radio Incontro Pesaro, Radio Esmeralda Fano. On line su DAZN e per chi ha pacchetto Sky in diretta anche su Eurosport 2) affronterà i padroni di casa del Banco di Sardegna.





SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita