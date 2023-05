Vuelle Pesaro, senza paura nella tana di Milano. Oggi (ore 18) gara 1 dei quarti di finale playoff

PESARO Dare tutto e poi alzare lo sguardo verso il tabellone, per vedere come è andata alla fine dei primi 40' di gara uno dei quarti di finale playoff tra i campioni d'Italia di Milano e la Carpegna Prosciutto (diretta on line su Eleven Sports, in chiaro su Nove, radiofonica su Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) in programma oggi alle 18.

Quella odierna sarà la presenza numero 24 nei playoff per la Vuelle, la seconda presenza consecutiva e non accadeva dall'annata 2011-2012. Le due formazioni si sono affrontate nei playoff 25 volte divise in 9 serie, Milano ha vinto 17 partite su 25 e 7 serie sulle 9 giocate. Per coach Jasmin Repesa sarà la undicesima partecipazione ai playoff, con 101 gare allenate.