Vuelle Pesaro, nella tana di Milano arriva una sconfitta in gara 1 dei quarti di finale playoff (94-68)

PESARO Non c’è partita al Forum, Milano impone il suo ritmo e la sua caratura piegando 94-68 Pesaro in gara1. Poca storia, poco da raccontare se non la superiorità della formazione di casa rispetto ai rossiniani. Lunedì alle 21 gara2 per provare a riaprire la serie.

Quella odierna è stata la presenza numero 24 nei playoff per la Vuelle, la seconda presenza consecutiva e non accadeva dall'annata 2011-2012. Le due formazioni si erano affrontate nei playoff 25 volte divise in 9 serie, Milano ha vinto 17 partite su 25 e 7 serie sulle 9 giocate. Per coach Jasmin Repesa è stata la undicesima partecipazione ai playoff, con 101 gare allenate.