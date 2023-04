Vuelle Pesaro, arriva Scafati (oggi ore 20): serve una vittoria per rimanere in zona playoff

PESARO Tornare a vincere, per iniziare al meglio il ciclo di partite contro formazioni della stessa fascia e restare in zona playoff. Questo è l'obiettivo della Carpegna Prosciutto che alle 20 ospita la Givova Scafati alla Vitrifrigo Arena (diretta on line Eleven Sports, televisiva su Eurosport 2 e radiofonica sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano).

Quella odierna a partire dalla stagione 2007-08 sarà la quarta volta che le due formazioni si affrontano e nel computo delle vittorie totali la Vuelle conduce per due a uno. Nel match di andata la Carpegna Prosciutto si impose con il punteggio di 81 a 69, mentre tra coach Jasmin Repesa e Stefano Sacripanti quella di oggi sarà la ventiseiesima volte che si affrontano e nelle vittorie totali conduce l'allenatore biancorosso per quindici a dieci. L'ex della sfida invece è il coach di Scafati Stefano Sacripanti, che su 67 partite dirette sulla panchina della Vuelle ne ha vinte 31.