PESARO In attesa della fumata bianca con coach Stefano Sacripanti, che potrebbe probabilmente arrivare nella giornata odierna, in casa Vuelle si continua a lavorare per portare a termine tutte le pratiche burocratiche in vista della chiusura di questa stagione e anche in prospettiva della prossima che sarà in serie A2.



I giocatori



Intanto potrebbero essere sei invece che otto i giocatori italiani da scegliere, visto che oltre ad Octavio Maretto che ha un contratto, anche Valerio Mazzola avrebbe dato la sua disponibilità a proseguire la sua avventura con la maglia biancorossa, mentre per gli altri appare difficile poterli rivedere in A2, visto che hanno mercato e sono ancora abbastanza giovani e quindi possono ancora crescere tanto dal punto di vista tecnico, fisico e di conseguenza anche nel loro rendimento individuale. In questo momento anche le chance di rivedere Andrea Cinciarini - che ha un contratto di uno più uno con uscita esercitabile da parte di entrambe le parti - paiono essere in calo. Poi si sa che nel mercato può succedere di tutto e anche l’esatto contrario fino a quando non arrivano le ufficialità. A tal proposito dopo che verrà ufficializzato il nuovo allenatore si avranno anche maggiori certezze sulla suddetta questione.



I playoff



Intanto prosegue la battaglia sportiva del tabellone Argento per la promozione in Serie A tra Trapani e Fortitudo Bologna, con la terza sfida in programma venerdì prossimo a Bologna alle ore 21. Oggi invece prende il via anche la finale nel tabellone Oro con l’Acqua San Bernardo Cantù che in casa affronta Trieste. Il match inizierà alle ore 20.30. Nel frattempo domenica scorsa sono state giocate anche le gare uno in serie B Nazionale per la promozione in A2 e Montecatini si è imposta in casa su Avellino per 69 a 63 e il top scorer della sfida con 17 punti è stato Marco Arrigoni, giocatore della formazione toscana. Questa sera alle 21 si torna nuovamente in campo per la seconda partita in programma sempre a Montecatini, mentre nell’altra finale Roseto ha sconfitto la Libertas Livorno con il punteggio di 72 a 66 con il greco Vangelis Mantzaris, ex giocatore della Nazionale greca e per anni bandiera dell’Olympiakos Pireo, che è stato il miglior marcatore del match con 19 punti. Oggi alle 20:45 ancora in Abruzzo sarà la volta di gara due.



Il mercato



Nel frattempo la Reale Mutua Torino ieri ha ufficializzato l’accordo con il centro senegalese di formazione italiana Fadilou Seck, che nella passata stagione era in forza a Brindisi, dove però ha trovato poco spazio. In precedenza il giocatore era passato anche nelle Marche vestendo la maglia della Vigor Matelica. Infine ieri la Lettonia guidata dall’ex coach della Vuelle Luca Banchi, ha ufficializzato la lista dei 24 giocatori che proveranno a essere nei 12 che giocheranno il Preolimpico e tra i convocati figura anche il nome dell’ex lungo della Carpegna Prosciutto Mareks Mejeris, che in questa annata era in Romania in forza alla formazione di Cluj.